Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Откуда берется запах канализации в пустой квартире
- Зачем накрывать слив влажной бумагой
- Как подготовить унитаз к длительному отсутствию
Неприятный запах, который встречает владельцев квартиры сразу после возвращения из отпуска, возникает не из-за мусора или испорченных продуктов, а из-за пустых сифонов. Вода в них испаряется за время отсутствия жильцов, и пары из канализации беспрепятственно проникают в жилье. Проблему решает процедура, занимающая несколько минут перед выходом из дома, сообщает УНИАН.
Механизм защиты прост: в изгибе сливной трубы постоянно находится небольшой объем жидкости, который физически отделяет квартиру от стояка. Пока водой пользуются ежедневно, этот барьер обновляется автоматически. Но как только кран не открывают две-три недели, жидкость исчезает - и барьер перестает работать.
Бумага, стакан и пленка: что делать со сливами
Первый шаг - на несколько секунд открыть воду в кухонной раковине, умывальнике, ванне и душе, чтобы снова наполнить все сифоны. Далее нужно взять кусок бумажного полотенца, лист бумаги или плотную салфетку, слегка смочить и положить прямо на отверстие слива.
Сверху ставят перевернутый стакан. Бумага перекрывает мелкие щели, а стакан ограничивает доступ воздуха, поэтому жидкость в сифоне испаряется значительно медленнее. Если стакан не подходит по диаметру, его заменяет обычная пробка, силиконовая крышка или пищевая пленка - полной герметичности добиваться не нужно.
Унитаз: распространённая ошибка перед отъездом
Отдельная рекомендация касается сантехники, с которой владельцы часто поступают наоборот. Сливать воду из чаши перед длительным отсутствием не стоит: она выполняет ровно ту же функцию гидрозатвора, что и вода в сифонах.
Если поездка длительная, достаточно перекрыть кран подачи воды в бачок, не трогая то, что осталось в чаше. При желании поверхность накрывают пищевой пленкой - этого достаточно, чтобы оставить сантехнику без присмотра на всё время отпуска.
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Об источнике: УНИАН
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