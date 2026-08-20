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Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

Дарья Пшеничник
20 августа 2026, 11:37
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Несколько минут перед выходом из дома избавят вас от необходимости проветривать помещение в течение нескольких недель после возвращения.
Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы
Зачем класть бумагу в умывальник / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Откуда берется запах канализации в пустой квартире
  • Зачем накрывать слив влажной бумагой
  • Как подготовить унитаз к длительному отсутствию

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Неприятный запах, который встречает владельцев квартиры сразу после возвращения из отпуска, возникает не из-за мусора или испорченных продуктов, а из-за пустых сифонов. Вода в них испаряется за время отсутствия жильцов, и пары из канализации беспрепятственно проникают в жилье. Проблему решает процедура, занимающая несколько минут перед выходом из дома, сообщает УНИАН.

Механизм защиты прост: в изгибе сливной трубы постоянно находится небольшой объем жидкости, который физически отделяет квартиру от стояка. Пока водой пользуются ежедневно, этот барьер обновляется автоматически. Но как только кран не открывают две-три недели, жидкость исчезает - и барьер перестает работать.

Бумага, стакан и пленка: что делать со сливами

Первый шаг - на несколько секунд открыть воду в кухонной раковине, умывальнике, ванне и душе, чтобы снова наполнить все сифоны. Далее нужно взять кусок бумажного полотенца, лист бумаги или плотную салфетку, слегка смочить и положить прямо на отверстие слива.

Сверху ставят перевернутый стакан. Бумага перекрывает мелкие щели, а стакан ограничивает доступ воздуха, поэтому жидкость в сифоне испаряется значительно медленнее. Если стакан не подходит по диаметру, его заменяет обычная пробка, силиконовая крышка или пищевая пленка - полной герметичности добиваться не нужно.

Унитаз: распространённая ошибка перед отъездом

Отдельная рекомендация касается сантехники, с которой владельцы часто поступают наоборот. Сливать воду из чаши перед длительным отсутствием не стоит: она выполняет ровно ту же функцию гидрозатвора, что и вода в сифонах.

Если поездка длительная, достаточно перекрыть кран подачи воды в бачок, не трогая то, что осталось в чаше. При желании поверхность накрывают пищевой пленкой - этого достаточно, чтобы оставить сантехнику без присмотра на всё время отпуска.

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Об источнике: УНИАН

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