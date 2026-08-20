Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Вы узнаете:
- Какие загрязнения можно смыть со стен
- Какое средство нужно нанести на стены, чтобы они снова стали чистыми
После ремонта уже через несколько месяцев на стенах начинают появляться загрязнения. Особенно часто они возникают, если в доме есть дети, которые рисуют по стенам.
Главред узнал, что в таком случае не обязательно сразу бежать в строительный магазин и закупать материалы для побелки стен. В TikTok украинская блогерша Жанна Гуменюк поделилась лайфхаком, как быстро отмыть стены.
Чем отмыть стены в доме
Блогерша говорит, что стены снова станут чистыми, если использовать обычный лак для волос. Его нужно распылить на загрязненную стену на расстоянии примерно 15–30 сантиметров.
Далее необходимо подождать несколько секунд и тщательно протереть стену обычной бумажной салфеткой или полотенцем.
"Оставляем на некоторое время, и сейчас начнёт действовать сам эффект. И не нужно ничего перекрашивать", - утверждает блогерша.
Смотрите видео с лайфхаком:
@zhn_tol Лак для волос + обычная салфетка = чистые стены??#лайфхак#рек#топ♬ оригинальный звук - Жанна Гуменюк
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О персоне: Жанна Гуменюк
Жанна Гуменюк - украинская блогерша с аудиторией более 16 тысяч подписчиков в TikTok. В соцсетях она рассказывает о личной жизни, делится полезными советами и лайфхаками.
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