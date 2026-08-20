Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

С помощью одного средства для волос можно за считанные секунды избавиться от загрязнений на стенах.

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Хитрый трюк для очистки стен / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие загрязнения можно смыть со стен

Какое средство нужно нанести на стены, чтобы они снова стали чистыми

После ремонта уже через несколько месяцев на стенах начинают появляться загрязнения. Особенно часто они возникают, если в доме есть дети, которые рисуют по стенам.

Главред узнал, что в таком случае не обязательно сразу бежать в строительный магазин и закупать материалы для побелки стен. В TikTok украинская блогерша Жанна Гуменюк поделилась лайфхаком, как быстро отмыть стены.

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Чем отмыть стены в доме

Блогерша говорит, что стены снова станут чистыми, если использовать обычный лак для волос. Его нужно распылить на загрязненную стену на расстоянии примерно 15–30 сантиметров.

Далее необходимо подождать несколько секунд и тщательно протереть стену обычной бумажной салфеткой или полотенцем.

"Оставляем на некоторое время, и сейчас начнёт действовать сам эффект. И не нужно ничего перекрашивать", - утверждает блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Жанна Гуменюк Жанна Гуменюк - украинская блогерша с аудиторией более 16 тысяч подписчиков в TikTok. В соцсетях она рассказывает о личной жизни, делится полезными советами и лайфхаками.

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