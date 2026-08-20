Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Анна Косик
20 августа 2026, 14:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
С помощью одного средства для волос можно за считанные секунды избавиться от загрязнений на стенах.
стена
Хитрый трюк для очистки стен / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Какие загрязнения можно смыть со стен
  • Какое средство нужно нанести на стены, чтобы они снова стали чистыми

После ремонта уже через несколько месяцев на стенах начинают появляться загрязнения. Особенно часто они возникают, если в доме есть дети, которые рисуют по стенам.

Главред узнал, что в таком случае не обязательно сразу бежать в строительный магазин и закупать материалы для побелки стен. В TikTok украинская блогерша Жанна Гуменюк поделилась лайфхаком, как быстро отмыть стены.

видео дня

Чем отмыть стены в доме

Блогерша говорит, что стены снова станут чистыми, если использовать обычный лак для волос. Его нужно распылить на загрязненную стену на расстоянии примерно 15–30 сантиметров.

Далее необходимо подождать несколько секунд и тщательно протереть стену обычной бумажной салфеткой или полотенцем.

"Оставляем на некоторое время, и сейчас начнёт действовать сам эффект. И не нужно ничего перекрашивать", - утверждает блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

Еще новости:

О персоне: Жанна Гуменюк

Жанна Гуменюк - украинская блогерша с аудиторией более 16 тысяч подписчиков в TikTok. В соцсетях она рассказывает о личной жизни, делится полезными советами и лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

14:07Украина
Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

13:10Синоптик
Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

13:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Последние новости

14:12

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

14:07

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненыхФото

14:00

"Брал кувалду и крушил": Хайден Панеттьери пострадала накануне смерти

13:48

Мало кто знает: для чего некоторые цифры на рулетке обозначают красным цветом

13:43

Луна подарит силу: три знака зодиака найдут свой путь до конца недели

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:10

Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

13:06

Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

12:55

"Напряжение накапливается": Камилла впервые заговорила о раке короля Чарльза

12:51

Федоров оформил бронь от мобилизации через три дня после отставки с поста министра - нардеп

Реклама
12:39

В Киеве бабушка оплакивала тело внука, погибшего в результате атаки РФФото

12:27

Исхудавший Валерий Леонтьев появился в Москве и удивил своим видом

12:06

Переживут -12°C и вернутся весной: лучшие многолетние травы для осенней посадки

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 21 августа: Змеям - поездки, Свиньям - контроль

11:49

Очень редкие украинские имена для девочек: как красиво назвать дочь

11:45

Куриная грудка получится невероятно сочной: кулинары раскрыли секретный лайфхак

11:37

Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

11:16

Убивают дерево за недели: три главные ошибки в уходе за разделочной доской

11:04

"Операция затянулась из-за осложнений": Фреймут решилась на сложную пластику

11:02

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

11:00

"КНУ — кузница кадров, бренд и знак качества": ведущие фармацевтические компании расширяют партнерство с университетом ШевченкоФото

Реклама
10:44

Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни

10:21

"Сплошная боль": звезды обратились к украинцам после удара РФ по КиевуВидео

10:09

Ошеломляющее решение: Меган и Гарри переезжают в Британию с детьми

10:08

Единственный действенный метод против голубей: что точно заставит их покинуть балкон

09:49

"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по КиевуФото

09:48

После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в КремлеФото

09:42

Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой

09:24

Гороскоп на завтра, 21 августа: Скорпионам — напряжение, Козерогам — сюрприз

09:19

Знают далеко не все: как сказать "наверстать упущенное" на украинском правильно

08:57

"Цирконы" и Х-101 шли волнами: куда РФ направила основные удары ночью 20 августаФото

08:57

Сломан нос: Полякова ночью попала в ДТП с дочкой

08:50

Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни

08:25

Почему Кремль сам себя загоняет в тупик: Яковина все объяснилмнение

08:23

От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетикуВидео

07:59

Из-за массированной атаки РФ изменили движение поездов в Киев: есть задержки и отмены

07:16

Горит промобъект, в Броварах нет света: последствия атаки РФ на КиевщинуФото

06:39

Ночной удар РФ по Киеву: много жертв, разрушенная 9-этажка и пожары по всему городуФото

05:31

"Волшебный пинок": почему телевизоры в СССР начинали работать лучше после удара

05:02

Стоит ли замачивать орехи перед употреблением: правду знают единицы

04:33

Зачем опытные хозяйки опрыскивают кран уксусом: хитрость против надоедливой проблемы

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

03:28

Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

03:00

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающийВидео

23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять