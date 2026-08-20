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Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

Олег Макаров
20 августа 2026, 13:10
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В ближайшие дни в Украине установится настоящая летняя жара, но она продлится недолго.
Погода в Украине 21–23 августа
Погода в Украине 21–23 августа / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 21–22 августа
  • Где ожидается до +37°
  • В каких областях прогнозируются дожди и грозы

В ближайшие дни Украину накроет волна августовской жары - в большинстве областей дневная температура будет подниматься до +37°, а кратковременные дожди с грозами ожидаются только на севере и западе страны.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 21–22 августа в Украине будет жарко. Ночью температура воздуха составит +15…+23°, а днем в большинстве областей ожидается сильная жара - +35…+37°.

видео дня

Ветер будет преимущественно юго-западным, 7–12 м/с.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Украине 21 августа / Фото: meteo.gov.ua/

Погода в Киеве

В столице 21 августа ожидается дождь. Ночью температура составит +20…+23°, днем воздух прогреется до +30…+32°.

22 августа в Киеве будет без осадков. Температура ночью составит +20…+23°, днем - +30…+32°.

Погода в Украине 22 августа
Погода в Украине 22 августа / Фото: meteoprog

Какая будет погода 23 августа

В воскресенье, 23 августа, погода в Украине станет прохладнее.

"23 августа ночью в большинстве северных, днем в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - отмечают синоптики.

Температура ночью снизится до +11…+18°, днем составит +22…+27°. В центральных областях местами будет до +32°.

В то же время на востоке и юго-востоке Украины сохранится жара: там дневная температура может подняться до +35…+37°

Как изменится погода в Украине в начале осени

Главред писал, что, по предварительным расчетам специалистов по сезонным моделям, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды. Причина заключается в том, что в начале осени поверхность земли и водоемы все еще сохраняют значительный запас тепла, накопленного в течение лета.

Поэтому даже при постепенном сокращении светового дня дневная температура в первой половине сентября может оставаться достаточно высокой. Однако с каждым днём будет увеличиваться разница между дневной и ночной температурой.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 20 августа, будет облачной. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплее средних многолетних показателей. Особенно жарко будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха достигнет +36…+38 градусов.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что жаркие дни в Украине перед осенью еще возможны, однако при этом ночи будут значительно холоднее, чем во время предыдущих волн жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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