Отключения света возвращаются: в Украине с 15:00 6 октября вводят графики

Главное:
- С 15:00 в ряде областей вводятся почасовые отключения света
- Ограничения будут действовать для всех категорий потребителей до конца суток
- В четырёх областях из-за ударов РФ возникли новые перебои с электричеством
В части регионов Украины сегодня, 6 октября, с 15:00 до конца суток будут применяться ограничения мощности для промышленности.
Также вводятся почасовые отключения в объеме до 1 очереди для всех категорий потребителей. Об этом сообщают в "Укрэнерго".
Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
"Пожалуйста, в период действия ограничительных мер – экономно расходуйте электроэнергию и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – подчеркивают в компании.
В ряде областей произошли новые отключения электроэнергии
По состоянию на утро из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре без электроэнергии остались потребители в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Там, где это позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.
В Украине выросло потребление электроэнергии
В "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии выросло. По состоянию на 09:30 6 октября оно было на 2,9% выше, чем в это же время накануне. Причиной назвали облачную погоду, из-за которой бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно.
Украинцев призывают по возможности перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 15:00. Во время действия ограничений также рекомендуют не включать одновременно несколько мощных приборов.
Проверить график отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах местного оператора системы распределения. Из-за российских атак ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня.
Могут ли украинцев ждать недели без света
Масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет. Ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.
"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы достаточно спокойно переживем зиму", - подчеркнул он.
В то же время эксперт не исключает серьезных, в том числе масштабных, отключений электроэнергии в столице, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Аварийные графики, по его словам, могут вводиться и в других областях.
"Но никакого апокалипсиса я лично не предвижу", - добавил Харченко.
Удары по энергетике - последние новости по теме
Напомним, 4 октября в Полтавской области в результате атаки российского беспилотника было зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений без электроснабжения временно остались около 22 тысяч потребителей.
Ранее Главред писал, что Россия сместила фокус атак на украинскую энергетику и пытается изолировать Киевский энергетический регион от общей энергосистемы. В то же время говорить о начале принципиально нового этапа ударов или критической ситуации пока нет оснований. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду".
24 сентября в компании "Укрэнерго" сообщили об отключении электроэнергии в восьми областях Украины, где специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В ведомстве уточнили, что ремонтные бригады работают исключительно в районах с безопасной обстановкой, а утренняя нагрузка на сеть выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим днем.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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