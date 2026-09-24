Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.

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Отключения электроэнергии зафиксировали не только в прифронтовых областях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Как сообщили в "Укрэнерго":

РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины

В результате обстрелов отключения электроэнергии наблюдаются в трети областей Украины

Восстановительные работы ведутся только там, где позволяет обстановка с безопасностью

Страна-агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего 24 сентября произошли новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

Как сообщили в "Укрэнерго", там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех отключенных абонентов.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Нагрузка на энергосистему возросла

В компании также отметили, что сегодня утром потребление электроэнергии выросло. По состоянию на 09:30 оно было на 1,8% выше, чем в это же время предыдущего дня – в среду. Причиной этого стали погодные условия.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - добавили в "Укрэнерго".

Где из-за энергетического террора РФ могут быть длительные отключения света

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, ситуация с энергоснабжением может измениться зимой. Труднее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы со светом продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев также включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке еще 4 областных центра - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев.

Энергетический террор РФ - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что 22 сентября из-за российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистического сценария пока нет.

Накануне стало известно, что Вооруженные Силы России уже получили указания начать подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины.

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Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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