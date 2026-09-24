Зачем Путину новые 300 тысяч военных: эксперт раскрыл хитрый план Кремля

Максим Розумный объяснил, почему власти РФ выберут тихое наращивание армии вместо громкого объявления мобилизации.

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Путин не решится на открытую мобилизацию, но есть другой план / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

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Кремль будет избегать громкой мобилизации

Скрыто могут мобилизовать 200-300 тысяч человек

Такие объемы пока не меняют баланс сил с Европой

Россия вряд ли решится на открытую, демонстративную мобилизацию, однако скрытое наращивание армии на сотни тысяч военных вполне возможно уже в ближайшее время. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Открытое объявление нового этапа мобилизации в России, по мнению эксперта, маловероятно - и дело здесь не в возможной реакции Запада, а во внутренних настроениях самой страны.

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"Не думаю, что Россия пойдет на демонстративную мобилизацию, которая сразу вызвала бы какую-то реакцию, в частности, на Западе. Причин много, но прежде всего это внутренние российские причины. Мобилизация внутри России уже стала своего рода пугалом - это то, чего боится российский обыватель и что власть обещает ему не делать", - отметил Розумный.

Политолог убежден: потребность Кремля удерживать лояльность общества никуда не исчезнет даже после выборов в Госдуму РФ.

"Не думаю, что после выборов в Госдуму РФ у Путина исчезнет необходимость сохранять поддержку населения и легитимность своей власти. Эта потребность остается стабильной, и он будет делать все возможное, чтобы сохранить относительное спокойствие и лояльность россиян", - подчеркнул эксперт.

Скрытое наращивание вместо масштабной мобилизации

Вместо громкой кампании Кремль, по словам аналитика, выберет более тихий и менее заметный путь пополнения армии.

"Поэтому мобилизация, о которой все говорят, если и будет, то будет носить скрытый характер. В связи с этим она не будет очень масштабной. Речь идет о том, что сейчас они могут захотеть набрать 200-300 тысяч дополнительных военнослужащих, а затем, возможно, еще 200 тысяч через полгода", - рассказал Розумный.

Зачем Кремлю новые войска и когда это станет сигналом для Европы

Такие масштабы пополнения, отмечает эксперт, не свидетельствуют о коренном изменении сил на континенте - их назначение намного уже.

"Такие объемы мобилизации не могут свидетельствовать о кардинальном изменении стратегического баланса между Россией и Европой. Эти 200 тысяч сегодня нужны россиянам для того, чтобы переломить ход событий на российско-украинском фронте или хотя бы укрепить свои позиции и начать наконец-то захватывать ту Малую Токмачку, Славянско-Краматорскую агломерацию, что они уже много месяцев пытаются сделать", - пояснил политолог.

Однако при определенном стечении обстоятельств ситуация может выглядеть для Брюсселя и Берлина уже иначе.

"Для Европы из-за этого автоматически угроза не возникает. А вот если такая мобилизация будет происходить параллельно с замораживанием российско-украинского фронта и снижением интенсивности боевых действий, даже без достижения мирного соглашения или других договоренностей, это уже станет сигналом для европейцев о том, что Россия готовится к открытию нового фронта", - добавил Розумный.

Когда первые мобилизованные появятся на фронте: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что времени на подготовку новобранцев у Кремля почти не останется. По прогнозу, от начала призыва до боевого применения новоприбывших пройдут считаные недели.

"Если в октябре начнется мобилизация, уже в ноябре новобранцы будут на поле боя. Не удивлюсь, если первых мобилизованных отправят на фронт уже 14–15 октября - буквально через две недели после старта. Долгой базовой подготовки не будет: новичков сразу будут закидывать в зону боевых действий с минимальной подготовкой или вообще без нее", - сказал Коваленко.

Уже к концу 2026 года на поле боя появится большое количество новых мобилизованных, которыми будут затыкать кадровые дыры, образовавшиеся на фронте за последнее время.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может стать серьезным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

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О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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