Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

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- Какие области охватит непогода 24 сентября
- Когда в Украине снова потеплеет
Погода в Украине завтра, 24 сентября, будет прохладной. В некоторых областях ожидаются дожди и даже грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сильные дожди в четверг прогнозируются в северных и центральных областях Украины. В то же время в восточных областях и в южной части дожди будут чередоваться с прояснениями.
"В западных областях завтра - без значительных осадков", - добавила она.
Синоптик отметила, что температура воздуха будет самой низкой на севере и в центре, где ожидается +10…+13 градусов. На остальной территории Украины в течение дня прогнозируется +14…+19 градусов.
"Кстати. Во время осадков местами возможны грозы, пугаться дважды не стоит", - подчеркнула Диденко.
Погода в Киеве
По прогнозу синоптика, уже сегодня вечером, 23 сентября, в Киеве начнется сильный дождь, который продлится ближайшей ночью и завтра утром.
В течение дня 24 сентября осадки будут немного ослабевать, но погода останется холодной. Температура воздуха в столице будет колебаться от +10 до +13 градусов.
Диденко также подчеркнула, что потепление в Украине постепенно начнется 25 и 26 сентября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 23 сентября будет дождливой и ветреной. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря.
В Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что в четверг в Киевской, Черниговской, а ночью - и в центральных (кроме Винницкой) областях ожидаются значительные дожди. В этих областях объявлен I уровень опасности.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который испортит погоду. Под его влиянием местами пройдут сильные дожди, временами с грозой, усилится ветер до штормового, а также будет наблюдаться неравномерное распределение температуры воздуха.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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