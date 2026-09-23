Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

Холоднее всего будет на севере и в центре Украины, а осадки обойдут западные области.

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Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: УНИАН

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Какие области охватит непогода 24 сентября

Когда в Украине снова потеплеет

Погода в Украине завтра, 24 сентября, будет прохладной. В некоторых областях ожидаются дожди и даже грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильные дожди в четверг прогнозируются в северных и центральных областях Украины. В то же время в восточных областях и в южной части дожди будут чередоваться с прояснениями.

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"В западных областях завтра - без значительных осадков", - добавила она.

Синоптик отметила, что температура воздуха будет самой низкой на севере и в центре, где ожидается +10…+13 градусов. На остальной территории Украины в течение дня прогнозируется +14…+19 градусов.

"Кстати. Во время осадков местами возможны грозы, пугаться дважды не стоит", - подчеркнула Диденко.

Погода в Украине 24 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

По прогнозу синоптика, уже сегодня вечером, 23 сентября, в Киеве начнется сильный дождь, который продлится ближайшей ночью и завтра утром.

В течение дня 24 сентября осадки будут немного ослабевать, но погода останется холодной. Температура воздуха в столице будет колебаться от +10 до +13 градусов.

Погода в Киеве на 5 дней / фото: meteoprog

Диденко также подчеркнула, что потепление в Украине постепенно начнется 25 и 26 сентября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 23 сентября будет дождливой и ветреной. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря.

В Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что в четверг в Киевской, Черниговской, а ночью - и в центральных (кроме Винницкой) областях ожидаются значительные дожди. В этих областях объявлен I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который испортит погоду. Под его влиянием местами пройдут сильные дожди, временами с грозой, усилится ветер до штормового, а также будет наблюдаться неравномерное распределение температуры воздуха.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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