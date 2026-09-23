Вундеркинд с украинскими корнями: что известно о самом умном человеке в мире

Вы узнаете:
- Кем был Уильям Сидис и откуда были родом его родители
- Как рано юный гений освоил школьную программу
- Сколько языков знал самый умный мальчик в мире
В мире много выдающихся людей украинского происхождения. Среди них и малоизвестный широкой публике Уильям Сидис - самый умный ребенок на планете с IQ от 250 до 300.
Главред узнал, что об истории маленького гения на своём YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Кто такой Уильям Сидис
Уильям Сидис родился в Нью-Йорке, но его родители были родом из Бердичева Житомирской области. По словам блогерши, мальчик с раннего возраста демонстрировал исключительные способности и очень быстро усваивал новые знания.
IQ Уильяма Сидиса превышал показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.
"К году Уильям научился писать, в семь лет выучил всю школьную программу, а к восьми написал четыре книги", - отметила автор видео.
Следующим знаменательным этапом в жизни юного гения стало обучение в Гарварде. Уильям Сидис поступил в университет уже в 11 лет.
"Еще говорят, что для освоения нового языка мальчику требовалось всего сутки", - добавила блогерша.
Количество языков, которые Уильям знал на протяжении жизни, в разных источниках различается. Но речь идет как минимум о 40 языках, хотя по некоторым данным их могло быть даже 200.
Смотрите видео о самом умном ребенке на планете:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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