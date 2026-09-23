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Рудбекию не нужно обрезать осенью: садовод назвала причины

Анна Ярославская
23 сентября 2026, 11:01
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Семена "черноглазой Сьюзан" лучше собирать каждый год.
Рудбекия
Уход за рудбекией осенью: все нюансы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит обрезать рудбекию осенью
  • Когда собирать семена "черноглазой Сьюзен"
  • Как размножить рудбекию без обрезки

Осенью садоводы массово хватаются за секатор, чтобы обрезать отцветшую рудбекию. И это именно то, что лишает сад естественной зимней кормушки для птиц и шанса на бесплатное размножение растений. Что делать с "черноглазой Сьюзан" осенью, рассказала писательница и садовод Микки Гаст в статье для Rural Sprout.

Как собирать семена рудбекии

По словам Гаст, жаркое и засушливое лето заставило ее принимать решения относительно "черноглазой Сьюзен" (это еще одно название рудбекии) значительно раньше обычного - уже в сентябре вместо середины октября.

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Даже имея запасы семян за предыдущие годы, Микки каждую осень пополняет коллекцию заново. Причина проста - рудбекия не относится к культурам с долгим сроком всхожести семян, поэтому старые запасы постепенно теряют ценность.

"Чем дольше мы храним семена, тем вероятнее они потеряют всхожесть. У меня нет времени весной проверять жизнеспособность старых семян и тратить место на то, что так и не прорастет, поэтому я каждый год собираю свежие, а самые старые выбрасываю. Семенная головка готова к сбору, когда чашелистики полностью побурели или почернели, а сама головка на ощупь стала шершавой", - отмечает Гаст.

Семенные головки как птичья кормушка

Часть соцветий садовод советует не трогать осенью. В ее списке многолетников, которые спокойно переживают холодный сезон без вмешательства человека, рудбекия занимает первое место - и причина касается не столько самого растения, сколько обитателей сада.

"Самая красивая кормушка для птиц - это сад, полный семян многолетников. Воробьи, зяблики и гаички регулярно наведываются перекусить семенами рудбекии. А еще необрезанное растение прекрасно выглядит зимой - снег на сухих головках и иней на изогнутых силуэтах создают впечатление маленьких скульптур над зимним пейзажем", - рассказывает садовница.

Помимо эстетики и пользы для птиц, необрезанные стебли дают растению возможность самостоятельно рассеять часть семян весной, хотя рудбекия и не относится к слишком агрессивным самосевам.

Пересадка и деление куста рудбекии

Осень, по словам Гаст, - оптимальное время не только для сбора семян, но и для обрезки, если в этом есть необходимость. Однако спешить с этим стоит не всегда.

"Если рудбекию только что посадили, ей нужен год-два, чтобы укорениться и раскрыться полностью, поэтому беспокоить молодое растение пересадкой не стоит. А вот деление взрослого куста - один из самых простых способов размножения: выкапываем растение, делим корневую массу на несколько частей и высаживаем там, где нужно больше рудбекии", - рассказала Микки.

Осенью деление дает растению достаточно времени восстановиться до следующего цветения.

Смотрите видео - Как сажать, размножать и ухаживать за рудбекией:

Ранее Главред писал, что начало осени - идеальная пора для посадки многолетников. Прохлада дает этим растениям отличный шанс надежно укорениться до прихода зимних морозов. Читайте - какие цветы посадить в сентябре: список лучших многолетников.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

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