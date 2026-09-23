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Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осенью

Мария Николишин
23 сентября 2026, 11:44
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Эксперты назвали самый дешевый способ сделать спальню непригодной для пылевых клещей в холодное время года.
Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осенью
Как избавиться от пылевых клещей на кровати / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что привлекает пылевых клещей в спальню осенью
  • Как проветривание влияет на их размножение

Пылевые клещи крошечные и сами по себе безвредны, но они часто могут селиться на постельном белье. Эти вредители могут вызывать зуд и нарушать сон.

Главред решил разобраться, как защитить постельное белье от пылевых клещей.

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Когда пылевые клещи появляются чаще всего

Риск появления пылевых клещей резко возрастает в конце сентября, когда в домах включают отопление, а микроскопические вредители получают идеальные условия для размножения, пишет Express.

Пылевые клещи - крошечные существа, которые питаются отмершими частичками кожи, ворсинками и мелкой пылью. Все это скапливается в постельном белье, если его не стирать регулярно.

Сами по себе они не представляют прямой угрозы, однако продукты их жизнедеятельности и частицы тел способны вызывать зуд кожи и портить сон.

Как избавиться от пылевых клещей

Специалисты советуют начать не с генеральной уборки, а с элементарного контроля за воздухом в помещении.

"Чтобы уменьшить воздействие пылевых клещей, следует снизить температуру и уровень влажности в помещении. Важную роль играет вентиляция жилья. Впускайте свежий воздух, открывайте окна во время принятия ванны или приготовления пищи, чтобы уровень влажности не повышался", - говорится в сообщении.

В районах с высокой влажностью эксперты советуют дополнительно использовать осушитель воздуха.

Осенью влажность в квартирах повышается именно потому, что окна открывают значительно реже. Пар от приготовления пищи и душа, а также сушка вещей в помещении насыщают воздух влагой, которой просто некуда деваться.

Достаточно проветривать спальню раз в день или включать осушитель хотя бы на 10 минут - этого хватает, чтобы вывести влажный воздух и лишить клещей условий для размножения.

Что и при какой температуре стирать
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как стирать постельное белье, чтобы избавиться от пылевых клещей

Циркуляция воздуха - самая простая, но не единственная мера. В холодное время года постельное белье рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.

Стирать его следует при температуре не ниже 60 °C и, по возможности, сушить в сушильной машине: высокие температуры быстро уничтожают вредителей.

ТОП-10 методов борьбы с пылевым клещом – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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