РФ атакует Киев дронами: прогремели взрывы, есть попадания в здания – детали

Обломки БПЛА и попадания были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах столицы.

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Россия массированно атакует Киев дронами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атакует Киев ударными дронами

Кличко сообщил о попаданиях в двух районах столицы

В "Укрзализныце" опровергли информацию об ударе по вокзалу

Днем 23 сентября страна-агрессор Россия вновь атакует Киев дронами. Падения БПЛА зафиксированы в разных районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе известно о падении БПЛА на крышу нежилого здания, а также на территорию объекта транспортной инфраструктуры.

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"Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в Соломенском районе БПЛА упал на здание магазина. Также известно о попадании в 9-этажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

Кличко также сообщил, что в результате утренней атаки врага в столице пострадали 8 человек. Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

"Сейчас в стационарах городских больниц находятся 4 пострадавших", - отметил мэр города.

В то же время в КМВА сообщили, что в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения. Также увеличилось число пострадавших.

"По состоянию на 12:40 число пострадавших в результате сегодняшних вражеских ударов возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Что известно об ударе вблизи железнодорожного вокзала в Киеве

Кроме того, в сети писали о ракете, упавшей вблизи Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Однако в "Укрзализныце" опровергли эту информацию.

"В связи с информацией о ракетном ударе вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден", - написали в "Укрзализныце".

Что может стать главным вызовом во время новой массированной атаки РФ

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, и главным вызовом для противовоздушной обороны станут баллистические ракеты.

По его словам, время полета таких ракет до цели измеряется несколькими минутами, а атаки нередко происходят ночью, что оставляет ограниченное время на реакцию расчетов.

"Обычно слабое место для нас сегодня - это, конечно, удары баллистическими ракетами. Понятно, что Киев сильно страдает, именно столица. Ну, другие регионы - тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков тоже постоянно атакуют, прифронтовые регионы", - сказал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранним утром в среду, 23 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА было повреждено складское помещение. Возник пожар.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что у разведки есть информация о том, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Вечером 22 сентября российские войска атаковали торговый центр в Запорожье. В результате удара возник пожар. Двое мужчин получили ранения.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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