РФ атакует Киев дронами: прогремели взрывы, есть попадания в здания – детали

Кратко:
- Россия атакует Киев ударными дронами
- Кличко сообщил о попаданиях в двух районах столицы
- В "Укрзализныце" опровергли информацию об ударе по вокзалу
Днем 23 сентября страна-агрессор Россия вновь атакует Киев дронами. Падения БПЛА зафиксированы в разных районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Голосеевском районе известно о падении БПЛА на крышу нежилого здания, а также на территорию объекта транспортной инфраструктуры.
"Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в Соломенском районе БПЛА упал на здание магазина. Также известно о попадании в 9-этажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.
Кличко также сообщил, что в результате утренней атаки врага в столице пострадали 8 человек. Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, скончался в больнице.
"Сейчас в стационарах городских больниц находятся 4 пострадавших", - отметил мэр города.
В то же время в КМВА сообщили, что в Дарницком районе произошло возгорание складского помещения. Также увеличилось число пострадавших.
"По состоянию на 12:40 число пострадавших в результате сегодняшних вражеских ударов возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.
Что известно об ударе вблизи железнодорожного вокзала в Киеве
Кроме того, в сети писали о ракете, упавшей вблизи Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Однако в "Укрзализныце" опровергли эту информацию.
"В связи с информацией о ракетном ударе вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден", - написали в "Укрзализныце".
Что может стать главным вызовом во время новой массированной атаки РФ
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, и главным вызовом для противовоздушной обороны станут баллистические ракеты.
По его словам, время полета таких ракет до цели измеряется несколькими минутами, а атаки нередко происходят ночью, что оставляет ограниченное время на реакцию расчетов.
"Обычно слабое место для нас сегодня - это, конечно, удары баллистическими ракетами. Понятно, что Киев сильно страдает, именно столица. Ну, другие регионы - тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков тоже постоянно атакуют, прифронтовые регионы", - сказал он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ранним утром в среду, 23 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА было повреждено складское помещение. Возник пожар.
Президент Владимир Зеленский предупреждал, что у разведки есть информация о том, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.
Вечером 22 сентября российские войска атаковали торговый центр в Запорожье. В результате удара возник пожар. Двое мужчин получили ранения.
Читайте также:
- "Хотят воспользоваться погодой": Россия готовит удар по западным областям, что известно
- Россия нанесла удар по иностранному предприятию в Житомире: что известно
- "Последние конвульсии": названа главная причина ударов РФ по гражданским целям
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред