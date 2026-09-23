В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

Вы узнаете:
- Где в четверг ожидаются дожди
- В каком регионе температура опустится до 0 градусов ночью
- Почему в ряде областей объявлен желтый уровень опасности
Погода в Украине завтра, 24 сентября, будет неблагоприятной. В четверг в Киевской, Черниговской, а ночью и в центральных (кроме Винницкой) областях ожидаются значительные дожди.
В связи с этим, как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в указанных областях объявлен I уровень опасности.
"Преобладают западные и юго-западные воздушные потоки со скоростью 7–12 метров в секунду, на левобережье продолжаются порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду", - добавили синоптики.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6+11 градусов, днем от +11 до +16 градусов. На юге будет теплее - до +19 градусов. В Карпатах прохладнее всего - ночью 0+5 градусов, днем +7+12 градусов.
Погода в Киеве и области 24 сентября
В четверг в столице и в Киевской области будет облачно. Ожидаются значительные дожди, по области местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до +6+11 градусов, днём ожидается +11+16 градусов. В Киеве синоптики прогнозируют ночью +8+10 градусов, днём +13+15 градусов.
Также в Укргидрометцентре предупредили об I уровне опасности (желтый) из-за опасных метеорологических явлений на территории Киевской области и Киева.
"Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 23 сентября погода в Украине будет дождливой и ветреной. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что прохладная погода продлится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.
Накануне стало известно, что в ближайшие дни особенно ощутимое понижение температуры будет после захода солнца и утром. На фоне северных и северо-западных ветров и повышенной влажности погода будет казаться ещё более прохладной. При этом пока речь не идёт о длительном переходе к глубокой осени.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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