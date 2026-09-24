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ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

Анна Косик
24 сентября 2026, 11:21
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Оккупанты не могут реализовать план по захвату украинских территорий.
ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте
Линия фронта меняется / Коллаж: Главред, фото: 92-я ОШБр, карта ISW

Что сообщили аналитики:

  • Украинские военные продвинулись на Купянском направлении
  • В районе Часового Яра зафиксированы успехи Сил обороны
  • В Запорожской области продвижение есть у обеих армий

Силы обороны Украины за последние несколько суток продвинулись сразу в трёх областях - Харьковской, Донецкой и Запорожской. Также украинские военные сорвали ряд наступательных операций армии страны-агрессора России.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, наиболее заметные изменения линии фронта зафиксированы на Купянском направлении, вблизи Часового Яра и к западу от Орехова.

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Где продвинулись украинские войска

Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские подразделения отбросили российские силы к западу от Калинового, расположенного к северу от Купянска. Присутствие украинских военных фиксировалось также непосредственно вблизи Калинового и к северу от Киндрашовки - это позволяет постепенно улучшать положение на флангах Купянска.

В Донецкой области Силы обороны добились успехов в районе Часового Яра. По оценкам аналитиков, украинские военные продвинулись в восточной и центральной частях Молочарки - это к юго-западу от Часового Яра и к северу от Константиновки. Еще одно продвижение зафиксировано к востоку от Стенки, севернее Константиновки.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

В Запорожской области Силы обороны прорвались к юго-востоку от Александровки, а также продвинулись или удержали позиции в южной части Орехова.

"Украинские силы недавно продвинулись вперёд или удержали позиции в южной части Орехова, в то время как российские войска провели операцию по проникновению к северо-востоку от города", - говорится в отчёте ISW.

Почему Кремль лжет о масштабных успехах на фронте

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия использует лживые заявления о продвижении своих войск на фронте как инструмент информационной кампании, призванной убедить Украину и ее западных партнеров в якобы неизбежной победе РФ.

Аналитики считают, что преувеличение масштабов захваченных территорий является частью долгосрочной стратегии Кремля. Ее цель – создать впечатление, будто украинская оборона близка к краху, а Киеву и его союзникам следует смириться с российскими требованиями.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска пытались выйти к логистическим путям в районе Торецка в Донецкой области, чтобы развить наступление в направлениях Дружковки и Доброполья, однако Силы обороны провели операцию по блокированию и зачистке района.

Ранее в ISW опровергли заявление Минобороны РФ о якобы окружении Доброполья в Донецкой области, отметив, что российская сторона не предоставила никаких доказательств этого.

Накануне стало известно, что российские войска в течение последних десяти дней дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через газопровод, проходящий в районе границы Украины с Курской областью РФ.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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