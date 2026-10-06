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Чтоб тыквы хранились месяцами: что нужно сделать сразу после сбора

Мария Николишин
6 октября 2026, 10:08
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Твердая матовая кожица, сухой, одревесневший стебель и две недели выдержки определяют, пролежит ли плод до весны или испортится уже через несколько недель.
Чтоб тыквы хранились месяцами: что нужно сделать сразу после сбора
Как правильно собирать и хранить тыквы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как по ногтю определить, готова ли тыква к сбору
  • Зачем тыквы держат две недели в тепле

Осень - время сбора урожая тыкв. Однако делать это нужно вовремя и правильно, ведь даже малейшие ошибки могут привести к преждевременному гниению.

Главред решил разобраться, когда собирать тыквы для длительного хранения.

видео дня

Как понять, что тыквы пора собирать

Тыквы, срезанные с грядки преждевременно, не пролежат в погребе даже месяца - незрелая кожура слишком тонкая, чтобы удержать влагу, и плод быстро становится легкой добычей для грибковых возбудителей, пишет Deccoria.

Главный показатель готовности - состояние поверхности: она должна быть твердой и матовой, а ноготь не должен оставлять на ней царапин, тогда как блеск и мягкость означают, что плоду еще нужно дозреть.

Второй ориентир - окраска. Она должна быть равномерной и типичной для сорта, без зеленоватых пятен на нижней стороне плода, которая соприкасалась с землей.

Третий признак - плодоножка. У созревшего плода она деревенеет, подсыхает и из зеленой становится желтой, а у гигантских сортов приобретает явно корковую структуру. Мягкая зеленая плодоножка - сигнал, что со сбором стоит подождать.

Какие сроки сбора тыкв

Обычно основная масса сортов достигает зрелости с августа по октябрь. Последние плоды нужно снять с грядки до первых заморозков: повреждения начинаются уже при -1 °C, а подмерзшая тыква быстро гниет.

Срезать следует в сухой солнечный день острым секатором или ножом, оставляя 5–10 см плодоножки. Переносить плоды за стебель или бросать их нельзя - каждая трещина и царапина открывает путь патогенам.

Почему тыквы нужно закаливать

Между грядкой и погребом есть промежуточный этап, который большинство огородников игнорирует, - закаливание. У свежесрезанных плодов плодоножка влажная и имеются мелкие потертости, через которые в мякоть попадают грибки и бактерии. В тепле эти участки за несколько дней подсыхают до коркообразного состояния, а кожица значительно твердеет.

Перед этим этапом урожай сортируют: плоды с трещинами, вмятинами или признаками гнили откладывают для немедленного использования на кухне. Загрязненные экземпляры протирают сухой тряпкой - мыть их перед укладкой на хранение нельзя, так как влага провоцирует заражение.

Оптимальный режим закаливания - 26–30 °C при влажности воздуха около 80 % в течение 10–14 дней. Плоды раскладывают отдельно друг от друга, лучше всего на решетке или поддоне, чтобы воздух циркулировал и снизу.

Что любит и чего не любит тыква
Что любит и чего не любит тыква / Инфографика: Главред

Как хранить тыквы в подвале

После подсыхания плодоножки тыквы переносят в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение - подвал или неотапливаемую кладовую с температурой 10–13 °C и влажностью 50–70 %.

Не стоит опускать температуру ниже 10 °C. Тыквы не замерзают, но стремительно теряют качество и начинают гнить, тогда как в слишком теплом месте мякоть размякает быстрее. Именно поэтому балкон или неутепленная беседка для зимовки урожая не подходят.

Плоды раскладывают в один слой на полках, подальше от пола, оставляя между ними несколько сантиметров. В качестве подстилки может служить солома, а вот газеты и бумажные пакеты для этого не подходят.

Как хранить целые и разрезанные тыквы - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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