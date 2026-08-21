Под снос: у Пугачевой в РФ отбирают имущество

Бизнесмен, который год добивался отмены прав певицы на береговую линию Истринского водохранилища, утверждает, что на очереди - весь особняк.

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УАллы Пугачевой отбирают имущество в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Что решили "отжать" у Пугачевой

За сколько "бизнесмен" "купил" участок

Прибрежный участок рядом с загородным домом Аллы Пугачевой, которая не поддержала военное вторжение террористической России в Украину в Подмосковье, продали на открытом аукционе за смехотворные 14 тысяч рублей - конкурентных торгов фактически не состоялось, поскольку заявку подал только один участник.

Участок площадью 1700 квадратных метров на берегу Истринского водохранилища перешел бизнесмену по фамилии Рыськов, сообщают пропагандисты.

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У Пугачевой пытаются забрать дом / Фото Стархит

Торги организовало Федеральное агентство водных ресурсов, которое выставило прибрежную зону на продажу двумя неделями ранее. Если бы на аукцион вышло несколько покупателей, цена участка могла достичь десятков миллионов рублей - но этого не произошло.

Трехэтажная дача площадью 760 квадратных метров стоит на первой линии водохранилища в деревне Малые Бережки Солнечногорского района, примерно в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Пугачева приобрела участок еще в конце 90-х годов.

В доме шесть спален, спа-зона с хамамом и бассейном, лифт, бильярдная, кинозал и винный погреб. На территории обустроены зона для барбекю, детская площадка, отдельный летний домик для персонала и охраны, а также собственный причал.

По документам владельцем поместья больше не значится сама Пугачева - дом и участок теперь зарегистрированы на ее дочь Кристину Орбакайте.

Новый владелец береговой полосы рассказал, что добивался отмены прав певицы на землю длительное время, и именно его обращение стало поводом для проверки.

"Я боролся за это место около года, а то и больше. Я готовил документы, по моим заявлениям были выявлены нарушения. В ближайшее время данные объекты снимут с кадастрового учета, права на них полностью аннулируют. Пока же Пугачева и Орбакайте там еще зарегистрированы", - пояснил Рыськов.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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