Исхудавший Валерий Леонтьев появился в Москве и удивил своим видом

Артист вернулся к активным выступлениям в террористической России, но новое фото вызвало волну противоречивых реакций.

https://glavred.info/starnews/ishudavshiy-valeriy-leontev-poyavilsya-v-moskve-i-udivil-svoim-vidom-10789883.html Ссылка скопирована

Валерий Леонтьев появился в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Кратко:

Сколько стоит один концерт Леонтьева в России

Где и с кем сфотографировали артиста без грима

Что именно обеспокоило его поклонников

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, появился в террористической Москве и удивил своим внешним видом.

Как пишут российские пропагандисты, Валерий Леонтьев возобновил концертную деятельность, однако артист не собирается выступать за копейки. За 50-минутное выступление во вражеской России певец требует минимум 17 млн рублей (8,5 млн гривен), тогда как для зарубежных клиентов частный концерт стоит 12 млн (около 6 млн гривен).

видео дня

Однако, что смутило его поклонников, так это внешний вид артиста.

Накануне в фан-аккаунте артиста в соцсетях появилось свежее фото, сделанное, по словам автора публикации, в московской квартире Леонтьева. Судя по всему, музыкант сейчас ведет активную светскую жизнь: хоть на публичных мероприятиях он и не появляется, встречи со старыми друзьями не пропускает, и одна из них на этот раз попала на камеру.

Валерий Леонтьев удивил похудением / Фото ЭГ

"Свежее фото! На фотографии - Валерий Леонтьев, Владимир Евзеров, Елена Морозова, Юрий Кононов. Фотография сделана в квартире Валерия Яковлевича", - гласит подпись под снимком.

Фанаты были удивлены увидеть любимца без фильтров и грима, однако внимание комментаторов сразу привлекли изменения во внешности Леонтьева - артист заметно похудел. Мнения поклонников насчет его внешности разделились: одни восхищены формой кумира, другие - не сразу его узнали.

"Окончательно усох"; "Поколение, которое умело петь!"; "Это ЗОЖ или болезнь?"; "От Казановы ничего не осталось"; "Браво, ваши песни слушаются всегда", - высказались поклонники.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся вернуться в Великобританию на длительный срок - спустя шесть лет после громкого отказа от королевских обязанностей и переезда в США.

Ранее также стало известно, что украинская певица Ирина Федишин, которая еще в апреле интриговала заявлением о третьем ребенке, наконец-то раскрыла свою главную тайну.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев - советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред