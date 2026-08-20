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Исхудавший Валерий Леонтьев появился в Москве и удивил своим видом

Алена Кюпели
20 августа 2026, 12:27
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Артист вернулся к активным выступлениям в террористической России, но новое фото вызвало волну противоречивых реакций.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев появился в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Кратко:

  • Сколько стоит один концерт Леонтьева в России
  • Где и с кем сфотографировали артиста без грима
  • Что именно обеспокоило его поклонников

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины, появился в террористической Москве и удивил своим внешним видом.

Как пишут российские пропагандисты, Валерий Леонтьев возобновил концертную деятельность, однако артист не собирается выступать за копейки. За 50-минутное выступление во вражеской России певец требует минимум 17 млн рублей (8,5 млн гривен), тогда как для зарубежных клиентов частный концерт стоит 12 млн (около 6 млн гривен).

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Однако, что смутило его поклонников, так это внешний вид артиста.

Накануне в фан-аккаунте артиста в соцсетях появилось свежее фото, сделанное, по словам автора публикации, в московской квартире Леонтьева. Судя по всему, музыкант сейчас ведет активную светскую жизнь: хоть на публичных мероприятиях он и не появляется, встречи со старыми друзьями не пропускает, и одна из них на этот раз попала на камеру.

Валерий Леонтьев удивил похудением
Валерий Леонтьев удивил похудением / Фото ЭГ

"Свежее фото! На фотографии - Валерий Леонтьев, Владимир Евзеров, Елена Морозова, Юрий Кононов. Фотография сделана в квартире Валерия Яковлевича", - гласит подпись под снимком.

Фанаты были удивлены увидеть любимца без фильтров и грима, однако внимание комментаторов сразу привлекли изменения во внешности Леонтьева - артист заметно похудел. Мнения поклонников насчет его внешности разделились: одни восхищены формой кумира, другие - не сразу его узнали.

"Окончательно усох"; "Поколение, которое умело петь!"; "Это ЗОЖ или болезнь?"; "От Казановы ничего не осталось"; "Браво, ваши песни слушаются всегда", - высказались поклонники.

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О персоне: Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев - советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

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