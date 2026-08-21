Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

Враг направил беспилотники на гражданскую инфраструктуру Сум и Конотопа. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.

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Атака на Сумы - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/hryhorov_oleg

Ключевые тезисы:

Атака БпЛА была направлена на жилой сектор и городскую инфраструктуру

Угроза повторных ударов сдерживала работу спасателей

В Конотопе зафиксированы три прицельных удара по жилым домам

В Сумах два человека пострадали

В ночь на 21 августа армия РФ массированно атаковала Сумы ударными беспилотниками - попадания зафиксированы сразу на четырех локациях города. По меньшей мере двое человек получили ранения. В Конотопе повреждены жилые дома.

Первое сообщение о последствиях российской атаки появилось в 1:42, когда вражеские дроны еще заходили на город.

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Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме.

"Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал тогда Кривошеенко.

Впоследствии чиновник уточнил, что целью налета стали объекты городской гражданской инфраструктуры и жилая застройка Ковпаковского района. По предварительным данным, двое людей получили травмы именно вследствие попадания БпЛА в двухэтажку.

Последствия атаки дронов на Сумы / t.me/hryhorov_oleg

Спасатели работали под угрозой повторных ударов

Огонь охватил несколько точек одновременно, однако оперативно ликвидировать все очаги не удавалось из-за риска новых прилетов - спасателям приходилось учитывать возможность повторной атаки по тем же локациям.

Последствия атаки дронов на Сумы / Фото: t.me/hryhorov_oleg

О масштабах разрушений в жилом доме, оказавшемся в эпицентре одного из ударов, позже рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Ночью россияне массированно атаковали Сумы. В настоящее время зафиксировано попадание на четырех локациях. В эпицентре одного из ударов – двухэтажный жилой дом. Имеются масштабные повреждения", - написал он.

По его словам, по меньшей мере, два человека пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий вражеской атаки.

Стоит отметить, что об угрозе атаки дронов было известно заранее: еще вечером 20 августа Воздушные силы фиксировали движение групп беспилотников, в частности реактивных, в направлении Сумской области.

Конотоп: три прицельных удара по жилому сектору

Сумам предшествовала атака на другой город области - Конотоп. Там россияне вечером применили скоростные беспилотники реактивного типа, нанесшие три точечных удара по кварталам с частной и многоквартирной застройкой. Несколько домов получили повреждения.

"Чудом обошлось без погибших и раненых. У одной женщины - острая реакция на стресс", - сообщил Григоров.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Сумы - новости

Как писал Главред, поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Утром 7 Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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