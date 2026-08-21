Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

Анна Ярославская
21 августа 2026, 06:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Враг направил беспилотники на гражданскую инфраструктуру Сум и Конотопа. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.
Атака на Сумы - последствия
Атака на Сумы - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/hryhorov_oleg

Ключевые тезисы:

  • Атака БпЛА была направлена на жилой сектор и городскую инфраструктуру
  • Угроза повторных ударов сдерживала работу спасателей
  • В Конотопе зафиксированы три прицельных удара по жилым домам
  • В Сумах два человека пострадали

В ночь на 21 августа армия РФ массированно атаковала Сумы ударными беспилотниками - попадания зафиксированы сразу на четырех локациях города. По меньшей мере двое человек получили ранения. В Конотопе повреждены жилые дома.

Первое сообщение о последствиях российской атаки появилось в 1:42, когда вражеские дроны еще заходили на город.

видео дня

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме.

"Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал тогда Кривошеенко.

Впоследствии чиновник уточнил, что целью налета стали объекты городской гражданской инфраструктуры и жилая застройка Ковпаковского района. По предварительным данным, двое людей получили травмы именно вследствие попадания БпЛА в двухэтажку.

Последствия атаки дронов на Сумы
Последствия атаки дронов на Сумы / t.me/hryhorov_oleg

Спасатели работали под угрозой повторных ударов

Огонь охватил несколько точек одновременно, однако оперативно ликвидировать все очаги не удавалось из-за риска новых прилетов - спасателям приходилось учитывать возможность повторной атаки по тем же локациям.

Последствия атаки дронов на Сумы
Последствия атаки дронов на Сумы / Фото: t.me/hryhorov_oleg

О масштабах разрушений в жилом доме, оказавшемся в эпицентре одного из ударов, позже рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Ночью россияне массированно атаковали Сумы. В настоящее время зафиксировано попадание на четырех локациях. В эпицентре одного из ударов – двухэтажный жилой дом. Имеются масштабные повреждения", - написал он.

По его словам, по меньшей мере, два человека пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий вражеской атаки.

Стоит отметить, что об угрозе атаки дронов было известно заранее: еще вечером 20 августа Воздушные силы фиксировали движение групп беспилотников, в частности реактивных, в направлении Сумской области.

Конотоп: три прицельных удара по жилому сектору

Сумам предшествовала атака на другой город области - Конотоп. Там россияне вечером применили скоростные беспилотники реактивного типа, нанесшие три точечных удара по кварталам с частной и многоквартирной застройкой. Несколько домов получили повреждения.

"Чудом обошлось без погибших и раненых. У одной женщины - острая реакция на стресс", - сообщил Григоров.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Сумы - новости

Как писал Главред, поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Утром 7 Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

Другие новости:

О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумы Сумщина Конотоп новости Украины новости Сум атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль принял риски: в ISW предупредили о новой опасности дроновых атак РФ

Кремль принял риски: в ISW предупредили о новой опасности дроновых атак РФ

08:00Война
План M&M's: Киев хотел тысячей дронов закрыть небо над Москвой - The Atlantic

План M&M's: Киев хотел тысячей дронов закрыть небо над Москвой - The Atlantic

07:56Война
Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

06:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Последние новости

07:56

План M&M's: Киев хотел тысячей дронов закрыть небо над Москвой - The Atlantic

06:57

Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

05:31

Слово, которое в СССР было знакомо практически каждому: что такое канифоль

04:51

Вся грязь исчезнет за 10 минут: как быстро очистить душевую лейку, простой трюк

04:15

Огурцы не пожелтеют и дольше будут плодоносить: чем полить их в августе

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика за партой за 37 с

03:25

"Вкусный забор": простой способ получить кучу малины и ежевики на одном метре

03:00

Четыре знака зодиака выйдут из черной полосы: кому скоро повезет

01:47

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Реклама
00:56

Сколько варить яйца для разной консистенции желтка: повара назвали точное времяВидео

20 августа, четверг
23:51

Малина даст больше ягод в следующем году: что нужно сделать с кустами в августеВидео

23:36

РФ может нанести новый удар по Украине: какие области в зоне риска

22:49

Спецпосланник Трампа готовится посетить Киев: когда может состояться визит

22:34

Запах исчезнет за несколько дней: где не стоит вешать ароматизатор в автоВидео

22:12

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

21:36

Зеленский пригрозил РФ ответом за удар и сделал важное заявление о PatriotВидео

21:35

Запрещенные кадры — пять объектов, которые категорически нельзя снимать

21:15

Кого ждет удача до конца лета: названы четыре месяца рождения

21:14

Обречены делать все идеально: кому месяц рождения не дает халтурить

21:06

Финансовый успех уже рядом: кому звёзды сулят деньги в конце августа

Реклама
20:46

Консервирование без уксуса — безопасные альтернативы: чем подкислить банки

20:44

Популярная в Украине крупа может подорожать: стоит ли готовиться к дефициту

20:05

Школьник стал богачом, покупая чужой хлам: как он делает $7000 в месяц

19:50

Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

19:49

После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водойФото

19:49

Звезда популярной российской группы отрубил себе руку

19:10

Импорт не спасет: почему топливный кризис в России будет только усугублятьсямнение

19:06

Кухонные шкафы заблестят без дорогой химии: чем заменить чистящие средстваВидео

18:55

Россия получила новый тип баллистических ракет из КНДР: что известно о KN-30

18:49

Секрет крупных помидоров в конце лета: как вернуть кусту силуВидео

17:57

Дочь Синди Кроуфорд призналась, что в детстве над ней провели обряд экзорцизма

17:54

Обычным шторам не место на окнах в 2026 году: чем советуют их заменить дизайнеры

17:50

Подросток пять лет "живет" в пруду: почему мальчик боится выйти из водыВидео

17:31

"Я не могла ходить": Екатерина Кухар ушла со сцены из-за тяжелой травмы

17:23

Киев под атакой дронов: в столице слышны взрывы, есть погибшие и раненые

17:13

Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ раскрыло схему рейдерства и отмывания средствФото

16:45

Воинский учет украинок в ЕС: Еврокомиссия внесла ясность в новые правила

16:40

"Плохо-плохо, неважно": звезду шоу "Давай поженимся" ликвидировали в Украине

16:24

В Украине существенно подорожает базовый продукт: когда ожидается скачок цен

16:24

Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередьВидео

Реклама
16:22

Ни за что не променяют своего хозяина: ветеринары назвали 7 самых преданных пород собак

16:12

В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно

15:52

Почему 21 августа нельзя совершать крупные покупки: какой церковный праздник

15:51

Доллар резко обвалился, а евро снова рванул вверх: курс валют на 21 августа

15:41

Модные джинсы на осень 2026: какой цвет выбрать и с чем сочетатьВидео

15:36

Рис получится вкусным и рассыпчатым: шеф-повара вскрыли, что добавить в воду

15:29

На Украину надвигается африканский воздух: когда ударит аномальная жара

15:21

Срезать или выкручивать грибы: эксперты поставили точку в вечном споре

15:19

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам - скрыть, Близнецам - похвала

15:14

Девушка отказалась от сахара и алкоголя: ее лицо изменилось за полтора годаВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять