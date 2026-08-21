Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

Ключевые тезисы:
- Атака БпЛА была направлена на жилой сектор и городскую инфраструктуру
- Угроза повторных ударов сдерживала работу спасателей
- В Конотопе зафиксированы три прицельных удара по жилым домам
- В Сумах два человека пострадали
В ночь на 21 августа армия РФ массированно атаковала Сумы ударными беспилотниками - попадания зафиксированы сразу на четырех локациях города. По меньшей мере двое человек получили ранения. В Конотопе повреждены жилые дома.
Первое сообщение о последствиях российской атаки появилось в 1:42, когда вражеские дроны еще заходили на город.
Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что в результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме.
"Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал тогда Кривошеенко.
Впоследствии чиновник уточнил, что целью налета стали объекты городской гражданской инфраструктуры и жилая застройка Ковпаковского района. По предварительным данным, двое людей получили травмы именно вследствие попадания БпЛА в двухэтажку.
Спасатели работали под угрозой повторных ударов
Огонь охватил несколько точек одновременно, однако оперативно ликвидировать все очаги не удавалось из-за риска новых прилетов - спасателям приходилось учитывать возможность повторной атаки по тем же локациям.
О масштабах разрушений в жилом доме, оказавшемся в эпицентре одного из ударов, позже рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.
"Ночью россияне массированно атаковали Сумы. В настоящее время зафиксировано попадание на четырех локациях. В эпицентре одного из ударов – двухэтажный жилой дом. Имеются масштабные повреждения", - написал он.
По его словам, по меньшей мере, два человека пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий вражеской атаки.
Стоит отметить, что об угрозе атаки дронов было известно заранее: еще вечером 20 августа Воздушные силы фиксировали движение групп беспилотников, в частности реактивных, в направлении Сумской области.
Конотоп: три прицельных удара по жилому сектору
Сумам предшествовала атака на другой город области - Конотоп. Там россияне вечером применили скоростные беспилотники реактивного типа, нанесшие три точечных удара по кварталам с частной и многоквартирной застройкой. Несколько домов получили повреждения.
"Чудом обошлось без погибших и раненых. У одной женщины - острая реакция на стресс", - сообщил Григоров.
Атаки РФ на Сумы - новости
Как писал Главред, поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.
В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.
Утром 7 Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.
В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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