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Кремль принял риски: в ISW предупредили о новой опасности дроновых атак РФ

Анна Косик
21 августа 2026, 08:00
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Аналитики считают, что угроза российских беспилотников может возрасти, но не для украинцев.
Кремль принял риски: в ISW предупредили о новой опасности дроновых атак РФ
Инциденты с дронами РФ могли быть преднамеренными / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

  • Российские дроны всё чаще нарушают границы стран НАТО и Молдовы
  • Оккупанты, вероятно, намеренно пересекают границы "соседей" Украины с помощью БПЛА
  • Россияне могли перепланировать свои атаки, но не сделали этого

Страна-агрессор Россия приняла риск того, что война против Украины нанесет ущерб другим государствам, включая страны НАТО. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

К такому выводу аналитики пришли после того, как российские беспилотники проникли в воздушное пространство Молдовы и Румынии, а 20 августа был сбит российский военно-морской беспилотник возле румынской газовой платформы.

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"Такие инциденты, вероятно, являются преднамеренным следствием российских атак, в ходе которых российские беспилотные системы теперь приближаются к воздушному пространству или водам стран НАТО и Молдовы настолько близко, что беспилотники регулярно пересекают эти границы", - отметили аналитики.

В ISW не могут подтвердить намерение вторжения российских беспилотников в воздушное пространство других государств, но чистый эффект этих инцидентов нормализует вторжение российского оружия и нанесение ущерба на территории Молдовы и стран НАТО.

"Российские силы могли бы предотвратить такие нарушения суверенного воздушного пространства и вод других государств, перепланировав свои атаки и сместив траектории подальше от территории НАТО и Молдовы. Тот факт, что российские силы не скорректировали свои ударные кампании, а также рост частоты этих инцидентов свидетельствует о том, что Кремль намерен нормализовать эти нарушения в отношении НАТО", - подчеркнули аналитики.

Зачем РФ строит у границ НАТО 10 секретных баз

Главред писал, что, по данным СМИ, Россия обустроила как минимум десять баз с новыми пусковыми площадками для дальнобойных ударных дронов вдоль границ с Украиной и Беларусью, а новейшие модификации, которые с них запускают, способны достигать Варшавы.

С помощью спутниковых снимков и документов, попавших в сеть, удалось идентифицировать как минимум 59 новых пусковых рельсов - механических направляющих, которые заменяют беспилотникам авиационного типа взлётную полосу.

Российские атаки - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 августа Россия атаковала Киев. Целью удара стал объект критической инфраструктуры. Из-за этого у жителей нескольких районов возникли перебои с подачей горячей воды.

Ранее сообщалось, что российские войска днем 20 августа атаковали Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате ударов по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Накануне в результате атаки в Житомире погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковница Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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