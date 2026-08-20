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После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водой

Мария Николишин
20 августа 2026, 19:49
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Кличко подчеркнул, что в настоящее время специалисты занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры.
После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водой
Россия целенаправленно нанесла удары по инфраструктуре Киева / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • РФ целенаправленно атаковала инфраструктуру
  • Из-за атаки возможны перебои с горячей водой в Киеве
  • Враг пытается лишить украинцев воды

20 августа страна-агрессор Россия атаковала Киев. Целью удара стал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за последние несколько месяцев, был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры", - написал он.

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По его словам, перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов Киева.

"Специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", - добавил Кличко.

В то же время украинский общественный деятель, блогер, волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что Россия хочет лишить украинцев воды.

"Россияне хотят лишить украинцев воды. Сегодняшняя атака на столицу была направлена, в том числе, на это", - отметил он.

Последствия удара по Киеву

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара в Голосеевском районе произошло возгорание кровли офисного здания.

"Во время тушения пожара площадью 400 кв. м пожарные обнаружили тело одного погибшего человека. Еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что в то же время продолжаются работы на месте обстрела в Соломенском районе, где повреждения получили девятиэтажное здание и прилегающие жилые дома.

В целом число погибших в результате российских атак возросло до 16 человек.

  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву днем 20 августа
    Удар по Киеву днем 20 августа фото: ГСЧС

Будет ли РФ атаковать Украину 24 августа

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что на данный момент никаких подтвержденных данных о планах Кремля на 24 августа нет.

По его мнению, конкретные сведения появятся лишь за сутки-две до праздника.

"Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уже точно можно будет говорить, чего ожидать", - сказал он.

Удары РФ по Киеву - что известно

Как сообщал Главред, днем в четверг, 20 августа, страна-агрессор Россия атаковала Киев реактивными дронами. В столице раздавались громкие взрывы, работали силы ПВО.

Также Россия массированно атаковала столицу и область в ночь на 20 августа. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. В Соломенском районе в жилом 9-этажном доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака готовилась заранее и сочетала различные типы вооружения, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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