Киев под атакой дронов: в столице слышны взрывы, работает ПВО

Днем в четверг, 20 августа, страна-агрессор Россия вновь атакует Киев дронами. В столице раздаются громкие взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщили в КМВА.
"Призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое", - говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем, которые движутся в направлении Вышгорода/Киева/Броваров.
Также был зафиксирован реактивный дрон к юго-западу от Киева, его курс изменчив.
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