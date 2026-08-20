Киев под атакой дронов: в столице слышны взрывы, работает ПВО

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

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Киев под массированной атакой дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Днем в четверг, 20 августа, страна-агрессор Россия вновь атакует Киев дронами. В столице раздаются громкие взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщили в КМВА.

"Призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем, которые движутся в направлении Вышгорода/Киева/Броваров.

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Также был зафиксирован реактивный дрон к юго-западу от Киева, его курс изменчив.

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