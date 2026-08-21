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Стиралка отслужит 20 лет: что нужно периодически лить в барабан

Константин Пономарев
21 августа 2026, 12:11
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Простой способ с белым уксусом помогает очистить барабан стиральной машины, уменьшить налет, освежить одежду и удалить остатки моющего средства.
Белый уксус используют для удаления неприятных запахов
Белый уксус используют для удаления неприятных запахов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему обычный уксус добавляют в стиральную машину
  • Какие проблемы он помогает решить всего за один цикл
  • В каком случае популярный способ может навредить технике

Белый уксус используют для удаления неприятных запахов, мыльного налета и минеральных отложений. Однако применять домашнее средство следует умеренно и только в том случае, если это разрешено производителем стиральной машины.

Стиральная машина нуждается в регулярном уходе. Со временем внутри барабана, лотка и других деталей скапливаются остатки моющих средств, ворс, грязь и влага. Это может привести к появлению затхлого запаха и ухудшить качество стирки. Об этом пишет El Cronista.

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Одним из популярных домашних средств для ухода за техникой стал белый уксус. Содержащаяся в нем уксусная кислота способна растворять часть мыльного и известкового налета, а также нейтрализовать некоторые неприятные запахи.

Для чего уксус добавляют в стиральную машину

При периодическом использовании белый уксус может помочь очистить барабан, удалить остатки порошка и уменьшить количество минеральных отложений. Средство также применяют для борьбы с запахом, который появляется из-за постоянной влажности внутри машины.

Некоторые добавляют уксус и во время стирки
Некоторые добавляют уксус и во время стирки / Фото: tiktok.com/@sizovasofiaa

Некоторые добавляют уксус и во время стирки. Он помогает лучше выполоскать моющее средство, смягчить отдельные виды ткани и уменьшить статическое электричество. После высыхания белья характерный кислый запах обычно исчезает.

При этом уксус нельзя считать полноценным дезинфицирующим средством или универсальной заменой специальных составов для ухода за техникой.

Как почистить стиральную машину уксусом

В исходной рекомендации предлагается налить одну-две чашки белого уксуса в пустой барабан или отделение для моющего средства, а затем запустить полный цикл без белья. После завершения программы дверцу следует оставить открытой, чтобы внутренние поверхности просохли.

Очистку советуют проводить не чаще одного раза в один-два месяца
Очистку советуют проводить не чаще одного раза в один-два месяца / Фото: скриншот с Youtube

Такую очистку советуют проводить не чаще одного раза в один-два месяца. Однако точная дозировка зависит от концентрации уксуса и особенностей конкретной модели.

Перед процедурой важно ознакомиться с инструкцией к стиральной машине. Некоторые производители предупреждают, что регулярное воздействие кислоты может повредить резиновые уплотнители, шланги и другие элементы прибора.

Ранее Главред писал о том, что появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

Также сообщалось о том, пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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