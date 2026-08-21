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Получит ли Кличко миллионы Хайден Пенетьерри: источник раскрыл информацию

Алена Кюпели
21 августа 2026, 12:21обновлено 21 августа, 12:52
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Американские юристы прокомментировали наследние умершей Хайден Пенетьерри.
Владимир Кличко отреагировал на смерть Хайден Панеттьери
Владимир Кличко ранее отреагировал на смерть Хайден Панеттьери / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Владимир Кличко; instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

  • Что известно о наследстве Хайден Пенетьерри
  • Юристы прокомментировали возможные варианты

После внезапной смерти Хейден Панеттьери в возрасте 36 лет возникло множество вопросов, в том числе о судьбе её имущества.

Панеттьери, сыгравшая в таких успешных проектах, как "Герои", "Нэшвилл" и франшиза "Крик", не была замужем. У неё осталась 11-летняя дочь Кайя от бывшего жениха Владимира Кличко. Кайя живёт в Европе с отцом, который имеет над ней опеку.

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Публично неизвестно, было ли у Панеттьери завещание или трастовый договор, что вызывает вопросы о том, кто может унаследовать её имущество, а также о доходах и роялти, которые могут продолжать поступать от её проектов.

По мнению калифорнийских юристов Марка М. Стерна, Джордана Мэтьюза и Джонатана Форстера, существует несколько способов распоряжения её имуществом.

Хайден Панеттьери - причина смерти
Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Три эксперта объяснили изданию PEOPLE, что может произойти с активами Панеттьери, кто сможет управлять ими от имени ее дочери и как завещание или траст повлияют на их распределение.

Что произойдет, если у Панеттьери было завещание или траст?

Независимо от того, было ли у Панеттьери завещание, траст или ни одно из них, не могло существенно изменить то, как распределяются и управляются ее активы.

Форстер объясняет: "Если у нее есть траст, то он будет передан в трастовое имущество, а траст будет распределен между бенефициарами", - говорит он. "Если бы она умерла с завещанием, оно прошло бы процедуру завещания в Калифорнии и досталось бы людям, указанным в ее завещании. А если бы она умерла без завещания, все прошло бы в соответствии с законами Калифорнии о незавещании, и ее дочь получила бы все".

Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко
Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Траст также может позволить Панеттьери решать, кто управляет наследством Кайи и как долго активы будут оставаться под защитой.

"Он может находиться в доверительном управлении на благо ее дочери, пока она не станет достаточно взрослой, чтобы стать достаточно зрелой в финансовом отношении, чтобы справиться со своим наследством", - говорит Форстер.

Траст также может устранить необходимость в опеке над наследством Кайи под надзором суда.

"Еще один плюс траста заключается в том, что он также предусматривает условия для ее дочери, поэтому не потребуется проходить через судебную процедуру установления опеки", - говорит Форстер.

Владимир Кличко не будет автоматически выступать в качестве доверительного управляющего. "Ее траст может назначить кого-то другого в качестве доверительного управляющего", - говорит Форстер.

Траст также может сохранить большую часть финансовых данных Панеттьери в тайне. "Проблема с калифорнийской опекой над имуществом заключается в том, что это публичная процедура", - говорит Стерн. "Поэтому люди будут знать, что представляют собой активы и куда они направляются".

"Если бы она хотела защитить свою дочь, она могла бы использовать траст", - добавляет он.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Мэтьюз отмечает, что судебные разбирательства по наследству также могут сделать активы и долги публичными, в то время как траст может сохранить их конфиденциальными.

Кто унаследует имущество Панеттьери?

Если Панеттьери умерла без завещания или траста, ее имущество, как правило, будет распределено в соответствии с калифорнийским законом о наследовании без завещания, говорят эксперты.

Стерн описывает калифорнийскую систему как "свободное завещание" для жителей, умерших без него.

"Согласно законам Калифорнии, если вы являетесь жителем Калифорнии, вам предоставляют то, что я называю свободным завещанием. За него не нужно платить", - говорит Стерн. "У каждого жителя Калифорнии есть завещание, и ваше имущество переходит к вашим наследникам".

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что американская актриса Хайден Панеттьери планировала поездку в Украину, чтобы встретиться со своей 11-летней дочерью Кайей, однако не успела реализовать эти планы - звезда трагически скончалась в возрасте 36 лет.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который буквально разорвал социальные сети.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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