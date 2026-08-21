"Превращаться в мумию": Киркоров признался, зачем перекроил лицо

Скандальный певец снова заговорил о своем увлечении пластической хирургией.

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Филипп Киркоров - пластические операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Зачем Киркоров в очередной раз перекроил свое тело и лицо

Что одиозный артист думает о коллегах, увлекшихся пластикой

Путинист Филипп Киркоров, который уже не впервые уродует себя пластическими операциями в погоне за ускользающей молодостью, высказался о своей неугасающей страсти к хирургическим вмешательствам. Одиозный артист заявил росСМИ, что абсолютно не стыдится изменений во внешности и перекраивает себя якобы исключительно ради зрителей.

На музыкальном фестивале "Новая волна" путинист откровенно перечислил, к каким именно специалистам обращался, чтобы переделать свое лицо и тело. По его словам, пластика носа и вовсе была для него "вынужденным" шагом из-за проблем со здоровьем.

видео дня

Киркорову установили новые зубы / скрин из видео

"Мой внешний вид - это косметология, стоматология, офтальмология, ринопластика. Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием. Сложно было спать, периодически закладывал нос. Главное не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие даже западные звезды", - выдал Киркоров.

При этом исполнитель, чей искусственно созданный внешний вид уже неоднократно становился поводом для насмешек и недоумения в сети, цинично оправдал свои трансформации финансовой выгодой и "уважением" к публике.

Новый нос Филиппа Киркорова / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Я не стесняюсь об этом говорить, потому что я считаю, что любой уважающий себя артист должен за собой следить и приводить себя в форму, соответствующую ценам на билеты", - подытожил певец.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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