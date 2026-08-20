"Плохо-плохо, неважно": звезду шоу "Давай поженимся" ликвидировали в Украине

Россиянин успел воевать против Украины всего несколько месяцев.

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Владимир Железнодорожник погиб в Украине / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Звезда "Давай поженимся" погиб на фронте в Украине

Как оккупант прославился в сети и когда отправился на войну

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 50-летнего Владимира Железнодорожника из Алтайского края РФ, сообщают росСМИ. Он стал известен в сети благодаря популярному мему "Плохо, плохо, неважно", вырезанному из телешоу.

Как пишут пропагандистские СМИ, "звезда мемов" заключил контракт и отправился на так называемую "СВО" в марте 2026 года. Уже через месяц оккупант оказался непосредственно на передовой, где и был уничтожен.

видео дня

Участник "Давай поженисмся" вступил в российскую армию / скрин из видео

Известность в сети Владимир получил еще в 2018 году после участия в программе "Давай поженимся!", где одна из участниц ответила ему отказом. Его искренняя реакция сразу запомнилась зрителям.

"Плохо. Плохо-плохо, неважно. У меня очень плохие дела", - произнес мужчина после неудачи.

Участник "Давай поженимся" стал мемом / скрин из видео

Впрочем, настоящий пик популярности настиг его в конце 2024 года, когда короткий фрагмент массово завирусился в социальных сетях, а сам Владимир собрал десятки тысяч подписчиков. Однако "медийная карьера" оккупанта быстро закончилась после решения отправиться на войну против Украины.

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