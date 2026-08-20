"Плохо-плохо, неважно": звезду шоу "Давай поженимся" ликвидировали в Украине

Вы узнаете:
- Звезда "Давай поженимся" погиб на фронте в Украине
- Как оккупант прославился в сети и когда отправился на войну
Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 50-летнего Владимира Железнодорожника из Алтайского края РФ, сообщают росСМИ. Он стал известен в сети благодаря популярному мему "Плохо, плохо, неважно", вырезанному из телешоу.
Как пишут пропагандистские СМИ, "звезда мемов" заключил контракт и отправился на так называемую "СВО" в марте 2026 года. Уже через месяц оккупант оказался непосредственно на передовой, где и был уничтожен.
Известность в сети Владимир получил еще в 2018 году после участия в программе "Давай поженимся!", где одна из участниц ответила ему отказом. Его искренняя реакция сразу запомнилась зрителям.
"Плохо. Плохо-плохо, неважно. У меня очень плохие дела", - произнес мужчина после неудачи.
Впрочем, настоящий пик популярности настиг его в конце 2024 года, когда короткий фрагмент массово завирусился в социальных сетях, а сам Владимир собрал десятки тысяч подписчиков. Однако "медийная карьера" оккупанта быстро закончилась после решения отправиться на войну против Украины.
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