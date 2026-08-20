Ошеломляющее решение: Меган и Гарри переезжают в Британию с детьми

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми приняли радикальное решение в отношении будущего.

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Меган Маркл с семьей переезжает в Англию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Кратко:

Почему решили переехать супруги

Что буду делать их дети

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся вернуться в Великобританию на длительный срок - спустя шесть лет после громкого отказа от королевских обязанностей и переезда в США.

По данным источников, которые цитирует Page Six, герцог и герцогиня Сассекские планируют обосноваться в стране уже в ближайшее время и провести там "продолжительный период". Вместе с ними переедут и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет, которых собираются устроить в британскую школу.

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При этом возвращение не означает камбэк в королевскую жизнь. Как отмечается, Гарри и Меган останутся частными лицами и не будут выполнять обязанности работающих членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Сообщается, что супруги будут жить в частной резиденции, не связанной с королевскими владениями, и продолжат развивать собственные проекты и бизнес.

Одной из ключевых причин переезда называют семейные обстоятельства. Король Карл III, который ранее сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием, поддерживает возвращение сына и рассчитывает чаще видеть его и внуков.

Напомним, в 2020 году Гарри и Меган объявили о выходе из числа старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, стремясь к финансовой независимости и новой жизни вне монархии.

Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

С тех пор их отношения с частью семьи оставались напряженными, однако недавние контакты с королем могут говорить о попытках наладить диалог.

Возвращение в Великобританию, по мнению экспертов, может стать для пары новым этапом - уже без официальных титулов, но с акцентом на семью и личную жизнь.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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