Ошеломляющее решение: Меган и Гарри переезжают в Британию с детьми

Кратко:
- Почему решили переехать супруги
- Что буду делать их дети
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся вернуться в Великобританию на длительный срок - спустя шесть лет после громкого отказа от королевских обязанностей и переезда в США.
По данным источников, которые цитирует Page Six, герцог и герцогиня Сассекские планируют обосноваться в стране уже в ближайшее время и провести там "продолжительный период". Вместе с ними переедут и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет, которых собираются устроить в британскую школу.
При этом возвращение не означает камбэк в королевскую жизнь. Как отмечается, Гарри и Меган останутся частными лицами и не будут выполнять обязанности работающих членов королевской семьи.
Сообщается, что супруги будут жить в частной резиденции, не связанной с королевскими владениями, и продолжат развивать собственные проекты и бизнес.
Одной из ключевых причин переезда называют семейные обстоятельства. Король Карл III, который ранее сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием, поддерживает возвращение сына и рассчитывает чаще видеть его и внуков.
Напомним, в 2020 году Гарри и Меган объявили о выходе из числа старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, стремясь к финансовой независимости и новой жизни вне монархии.
С тех пор их отношения с частью семьи оставались напряженными, однако недавние контакты с королем могут говорить о попытках наладить диалог.
Возвращение в Великобританию, по мнению экспертов, может стать для пары новым этапом - уже без официальных титулов, но с акцентом на семью и личную жизнь.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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