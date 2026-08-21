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Тест по ПДД сбивает с толку водителей: разрешен ли разворот на перекрестке

Мария Николишин
21 августа 2026, 08:23
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Водителям нельзя маневрировать на дороге, как им вздумается - такое поведение может привести к множеству аварийных ситуаций.
Тест по ПДД сбивает с толку водителей: разрешен ли разворот на перекрестке
Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Разрешен ли разворот на таком перекрестке
  • Что предусматривает пункт 10.5 Правил дорожного движения

Разворот - это один из маневров на дороге, который нужно выполнять правильно и строго по правилам. Сложнее всего его выполнить на перекрестке, где обычно проезжает много автомобилей. Поэтому полезно проходить тесты по ПДД, чтобы освежить знания.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: какая траектория разворота разрешена водителю красного автомобиля?

видео дня
Тест по ПДД сбивает с толку водителей: разрешен ли разворот на перекрестке
Какой разворот разрешен / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Траектория разворота А.
  2. Траектория разворота Б.
  3. Обе траектории разрешены.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водитель хочет развернуться, и для этого ему предлагаются две траектории. Траектория Б - это разворот по короткой дуге, а траектория А - по дальней дуге.

Водитель будет выполнять разворот на перекрестке с дорогой, на которой организовано одностороннее движение. Об этом свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

"Логика сразу подсказывает, что обе траектории разворота запрещены, поскольку разворот будет выполняться против потока, движущегося по пересекаемой дороге. Однако изображенный знак, конечно же, запрещает поворот налево, но он не запрещает выполнить разворот", - говорит автор видео.

На самом деле нет никаких запретов или ограничений на разворот в таких ситуациях. В пункте 10.5 ПДД сказано, что поворот и разворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде из пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения.

Как сдать экзамен на права с первого раза
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Обе траектории выполняются в пределах перекрестка, а значит, обе они разрешены. Правильный вариант ответа – 3.

Интересный тест по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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