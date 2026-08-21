Вся грязь исчезнет за 10 минут: как быстро очистить душевую лейку, простой трюк

Вы узнаете:
- Как очистить душевую лейку без специальной химии
- Почему после очистки вода становится грязной
Большинство людей во время уборки в ванной комнате протирают душевую лейку разве что снаружи. Однако внутренняя часть душевой лейки со временем накапливает грязь и налет, из-за чего вода может течь хуже.
Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok показал простой способ, как почистить душевую лейку с помощью двух доступных средств.
Как почистить душевую лейку изнутри
Для очистки душевой лейки понадобятся обычное средство для мытья посуды и уксус. По словам Марка Любчика, эти средства нужно залить непосредственно внутрь лейки.
"Откручиваем лейку и заливаем внутрь моющее средство и уксус. Затем закручиваем лейку и оставляем на 10–15 минут - вы будете в шоке от того, сколько грязной воды оттуда потечет", - отметил он.
Когда отведенное время истечет, средство из лейки нужно слить, а саму конструкцию промыть водой.
Смотрите видео с лайфхаком:
@marclyubchyk И не нужны никакие дорогие средства, разве что система фильтрации? #лайфхак#лайфхакидлядома#душ#ванна♬ Famous piano songs for comedy and cooking programs - moshimo sound design
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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