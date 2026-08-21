Вся грязь исчезнет за 10 минут: как быстро очистить душевую лейку, простой трюк

Сантехника внутри будет как новая, если уделить несколько минут.

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Лайфхак по очистке душевой лейки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как очистить душевую лейку без специальной химии

Почему после очистки вода становится грязной

Большинство людей во время уборки в ванной комнате протирают душевую лейку разве что снаружи. Однако внутренняя часть душевой лейки со временем накапливает грязь и налет, из-за чего вода может течь хуже.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok показал простой способ, как почистить душевую лейку с помощью двух доступных средств.

видео дня

Как почистить душевую лейку изнутри

Для очистки душевой лейки понадобятся обычное средство для мытья посуды и уксус. По словам Марка Любчика, эти средства нужно залить непосредственно внутрь лейки.

"Откручиваем лейку и заливаем внутрь моющее средство и уксус. Затем закручиваем лейку и оставляем на 10–15 минут - вы будете в шоке от того, сколько грязной воды оттуда потечет", - отметил он.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Когда отведенное время истечет, средство из лейки нужно слить, а саму конструкцию промыть водой.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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