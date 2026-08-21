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Огурцы не пожелтеют и дольше будут плодоносить: чем полить их в августе

Инна Ковенько
21 августа 2026, 04:15
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Обычная пищевая сода может стать простым помощником в уходе за огурцами в конце лета
Огурцы не пожелтеют и дольше будут плодоносить: чем полить их в августе
Зачем огурцы поливают содой в августе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за огурцами в августе
  • Зачем поливать огурцы содой
  • Как приготовить содовый раствор

В конце лета огурцы требуют особого внимания. В это время растения тратят больше всего сил на плодоношение и становятся уязвимыми к болезням и вредителям. Именно поэтому огородники ищут безопасные и эффективные способы поддержать урожай. Одним из таких средств является обычная пищевая сода, которую легко найти на любой кухне.

Главред расскажет, зачем поливать огурцы содой.

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Чем полезна сода для огурцов

Сода обладает фунгицидными свойствами, то есть способна подавлять развитие грибковых инфекций, пишет УНИАН. В августе, когда температура постепенно снижается, а влажность растет, риск распространения болезней значительно повышается. Обработка содой помогает остановить мучнистую росу, серую гниль и другие опасные заболевания.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Кроме того, сода отпугивает клещей и тлю, которые часто атакуют огуречные кусты. В отличие от химических препаратов, она не накапливается в плодах, поэтому безопасна даже в период активного сбора урожая. Уже через неделю после обработки можно заметить, что признаки болезней исчезают, а вредители покидают листья.

Еще одно важное преимущество - воздействие на почву. Сода снижает кислотность земли, создавая благоприятные условия для огурцов и сдерживая развитие грибков.

Как обработать огурцы содой

Чтобы сода принесла пользу, важно соблюдать дозировку и периодичность. Чрезмерное использование может нарушить баланс питательных веществ в почве. Оптимально проводить обработку не чаще, чем раз в две недели.

Для профилактики болезней соду часто сочетают с йодом и хозяйственным мылом. Такой раствор готовится просто: в ведро с тёплой водой добавляют столовую ложку соды, чайную ложку йода и две ложки натертого мыла. Смесь используют для полива и опрыскивания, расходуя примерно два литра на каждый куст. Особое внимание уделяют нижним листьям, ведь именно там чаще всего появляются признаки болезней.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Процедуру следует проводить рано утром или вечером, когда солнце не так активно. Перед обработкой грядку следует увлажнить чистой водой, чтобы раствор лучше усваивался.

Сода против слизней

Помимо жидких подкормок, соду можно использовать и в сухом виде. Её рассыпают вокруг грядки, создавая барьер для слизней. Вредители не могут преодолеть такое препятствие и оставляют растения в покое.

Смотрите видео о том, почему желтеют огурцы в августе:

@zamiskibudni

Почему желтеет листва огурцов? Основные причины Почему желтеют листья огурцов в августе? ? В этом Shorts я рассказываю об основных причинах пожелтения листьев огурцов и показываю, на что обратить внимание, прежде чем вносить подкормку или обрабатывать растения. Недостаток или избыток влаги, перепады температуры, недостаток питательных веществ, загущение куста или болезни - важно сначала определить причину. Также рассказываю, как ухаживать за огурцами в августе и что помогает продлить их плодоношение. А ваши огурцы уже начали желтеть? ?? #огурцы #огурцывавгусте #желтеютлистья #желтеютогурцы #уходзаогурцами #огород #огородничество #сад #дача #овощи #урожай #загородныебудни #украинскийогород #садоводство #полив #подкормка #shorts #youtubeshorts #gardening #cucumbers #garden #vegetablegarden

♬ оригинальный звук - Загородные будни

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Об источнике: УНИАН

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