Почему помидоры считали ядовитыми и при чем здесь обычные тарелки

Помидоры веками пугали европейцев. Читайте - когда вред томатов становился смертельным и как пицца изменила все.

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Николь Берк рассказала, как помидоры покоряли мир и почему их боялись столетиями / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels.com

Вы узнаете:

Почему европейцы веками боялись есть помидоры

Откуда взялось слово "помидор" и кто его придумал

Как пицца сделала томаты популярными в США

Почему помидор одновременно и фрукт, и овощ

Помидор кажется одной из самых изученных культур на огороде: опытные садоводы знают, как его посадить, чем подкормить и когда собирать урожай. Но даже этот привычный овощ способен удивить - от необычных особенностей роста до неожиданных фактов о его плодах, листьях и происхождении.

Интересные факты о помидорах

Европейцы столетиями считали помидоры ядовитыми.

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"Богатые европейцы ели со свинцовых тарелок. Томатная кислота вытягивала свинец из тарелки в пищу, вызывая заболевания. В более бедных семьях, где использовали деревянные тарелки, такой проблемы никогда не было", - рассказала основательница компании Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" Николь Джонси Берк.

По словам садовницы, до появления помидоров в Европе учёные ориентировались на классификацию растений древнеримского врача Галена, в которую новая культура из Америки просто не вписывалась. Подозрения подпитывали и реальные особенности растения.

"Листья и стебли томата действительно ядовиты, и это растение похоже на мандрагору, которая тоже токсична", - пояснила Берк.

Помимо свинцовых тарелок дурную репутацию томатам создавали суеверия об оборотнях и пугающий вид гусениц томатной совки, с которыми столкнулись первые североамериканские колонисты. Лишь спустя века, в середине 1800-х годов, отношение к плоду начало меняться, а французы и вовсе прозвали его "яблоком любви", приписывая ему свойства афродизиака.

Переломный момент в судьбе томата, по словам Берк, наступил благодаря совсем другому продукту.

"Пицца появилась в США в 1800-х годах благодаря итальянским иммигрантам, и, наконец, помидоры стали продуктом, который оправдывает риск, связанный с их употреблением", - отметила автор.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Почему помидоры так назвали?

Слово "помидор" происходит от ацтекского слова tomatl. С тех пор у помидора появилось множество названий.

В Италии желтые плоды сравнили с золотом и назвали pomo d’oro .

Французы звали его яблоком любви - pomme d'amour.

Научное имя и большинство языков мира взяли за основу именно индейское название.

"Именно антиоксиданты, содержащиеся в помидорах, придают им цвет. Желтый или оранжевый оттенок обусловлен бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Более известный красный цвет помидоров обусловлен ликопином, красным пигментом, обладающим множеством полезных для здоровья свойств. Кстати, именно бета-каротин придает моркови оранжевый цвет. Как и в случае с помидорами, цвет, который мы привыкли ассоциировать с морковью, не является ее первоначальным цветом. Первые сорта моркови были белыми, желтыми и фиолетовыми", - рассказала Берк.

Ботанический спор и мировое производство

Статус помидора как фрукта или овоща вызывает споры даже среди специалистов - с ботанической точки зрения это плод, наравне с огурцами и перцем, однако в кулинарии его традиционно относят к овощам.

"Знание - это знание того, что помидор - это фрукт. Мудрость - это знание того, что его не следует добавлять в фруктовый салат", - процитировала известную поговорку Берк.

По данным автора, спор дошёл даже до Верховного суда, который в итоге постановил облагать помидоры налогом именно как овощи.

Что касается географии выращивания, три страны - Китай, США и Индия - вместе с Евросоюзом и Турцией обеспечивают около 70% мирового производства томатов.

Отдельно Берк остановилась на разнице между обычными и органическими помидорами, которую подтвердило одно из исследований.

"Органические томаты были на 40% меньше, чем выращенные традиционными методами. В них также содержалось больше таких соединений, как сахара, витамин С и пигментные молекулы, например, ликопин", - рассказала Берк.

По её словам, меньший размер плодов объясняется стрессом - органические растения чаще подвергаются нападению вредителей и получают меньше удобрений, из-за чего вырабатывают больше защитных веществ, полезных и для человека.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Магазинные томаты vs выращенные в саду

Существенную разницу Берк видит между помидорами, купленными в магазине, и выращенными самостоятельно. Дело не только в свежести, но и в самой селекции сорта.

"Помидоры подвергались селекции более 50 лет, чтобы преодолеть долгий путь с поля до вашего местного продуктового магазина. Это делает их совершенно непохожими на те, которые вы можете вырастить в собственном саду", - подчеркнула автор.

Магазинные томаты, по её словам, собирают зелёными и часто дозаривают этиленом уже в пути, а их кожура специально утолщена, чтобы выдерживать транспортировку тоннами.

Для домашнего же сада Берк советует учитывать тип растения - индетерминантные (вьющиеся) сорта плодоносят волнами до самых заморозков и требуют прочной опоры, тогда как детерминантные кусты дают весь урожай практически одновременно.

"Мне нравится выращивать вьющиеся сорта, потому что я могу собрать немного урожая, дать ему расти дальше, а затем собрать ещё немного", - отметила садовница.

Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

Чем полезны помидоры

Помидоры, на 95% состоящие из воды, содержат всего 18 калорий. Из одного томата вы получаете немного белка, клетчатки и около 30% суточной нормы витамина С.

Помидоры являются хорошим источником ряда витаминов и минералов:

Витамин С - это незаменимый питательный элемент и антиоксидант. Один помидор среднего размера может обеспечить около 28% рекомендуемой суточной нормы потребления.

Калий - незаменимый минерал, полезный для контроля артериального давления и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин К1, также известный как филлохинон, важен для свертывания крови и здоровья костей.

Фолат (витамин B9) - один из витаминов группы B, важный для нормального роста тканей и функционирования клеток. Он особенно важен для беременных женщин.

К основным растительным соединениям в томатах, помимо бета-каротина и ликопина, относятся:

Нарингенин - флавоноид, содержащийся в кожуре томатов, как показали исследования на мышах, снижает воспаление и защищает от различных заболеваний.

Хлорогеновая кислота - мощное антиоксидантное соединение, способное снижать артериальное давление у людей с повышенным его уровнем.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Как писал Главред, болезни томатов могут уничтожить урожай. Часто они связаны с поливом, жарой и дефицитом кальция или калия. Детальнее читайте в материале: Почему томаты покрываются пятнами и трещинами: пять опасных болезней помидоров.

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