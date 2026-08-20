Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

Главной задачей было не столько физическое уничтожение авиационной инфраструктуры, сколько длительное ограничение работы московских аэропортов.

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Киев готовил вторую "Паутину" против аэропортов Москвы / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Киев готовил вторую "Паутину" против московских аэропортов

Замысел представили Зеленскому зимой

Операция получила кодовое название M&Ms

Украина в начале 2026 года рассматривала возможность проведения масштабной операции с использованием дронов с искусственным интеллектом, целью которой должно было стать нарушение работы московских аэропортов. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой плана.

По данным издания, операция получила кодовое название M&Ms ("Эм-эм-демс"). Предполагалось, что беспилотники атакуют аэропорты Москвы и расположенные рядом с российской столицей объекты. Расчет делался на то, что длительное нарушение работы авиационной инфраструктуры заставит международные авиакомпании отказаться от полетов в Россию.

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Замысел представили президенту Украины Владимиру Зеленскому зимой. По словам собеседников The Atlantic, глава государства выразил серьезные опасения, в частности из-за возможного поражения гражданского самолета и гибели пассажиров или членов экипажа. Однако стремление усилить давление на Россию, как утверждают источники, побудило Зеленского разрешить дальнейшую подготовку операции.

При этом M&Ms должна была отличаться от обычных атак беспилотниками. Для операции планировали задействовать автономные аппараты с системами искусственного интеллекта. Они могли бы самостоятельно определять цели, сопоставляя изображения местности с заранее загруженными картами и фотографиями объектов.

Один из источников издания считает, что для преодоления российской системы ПВО за одну ночь могло потребоваться до 1000 беспилотников. Именно большое количество небольших и сравнительно дешевых аппаратов, по данным The Atlantic, и стало одной из причин выбора названия операции - по аналогии с известными конфетами-драже.

Главной задачей было не столько физическое уничтожение авиационной инфраструктуры, сколько длительное ограничение работы московских аэропортов. По замыслу авторов операции, закрытие воздушного пространства столицы для гражданских рейсов могло создать серьезные проблемы для российских властей и бизнеса.

В частности, последствия могли затронуть чиновников, представителей элиты и других состоятельных сторонников президента РФ Владимира Путина. Авторы плана рассчитывали, что возникшие трудности усилят давление на российское руководство и в совокупности с экономическими и социальными последствиями войны могут подтолкнуть Москву к переговорам.

"Люди из элиты могли бы прийти к Путину и сказать: у нас здесь проблема", – рассказывает источник издания.

Вместе с тем проект вызывал серьезные юридические и моральные вопросы. The Atlantic отмечает, что использование автономных систем, способных самостоятельно выбирать и поражать цели, остается спорным с точки зрения международного гуманитарного права. Одним из основных рисков является ошибочная идентификация цели.

По данным двух источников издания, подготовка операции была остановлена в июле после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. Собеседники называют его одним из ключевых разработчиков замысла. Он занимался развитием украинской программы военных беспилотников, формированием команды специалистов по искусственному интеллекту и поиском финансирования в Европе.

После назначения на должность министра обороны Евгения Хмары дальнейшая судьба проекта остается неизвестной. Один из источников The Atlantic допустил возможность возобновления подготовки операции, однако для этого, по его оценке, потребуется сформировать новую команду и около трех месяцев работы.

Инфографика: Главред

Операция "Паутина" - что о ней известно

Как сообщал Главред, 1 июня 2025 года Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Позже стало известно, что удар планировался по пяти российским аэродромам. На дальнем востоке РФ реализовать операцию не удалось.

Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции "Паутина".

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Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, сообщает Википедия.

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