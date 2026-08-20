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Спецпосланник Трампа готовится посетить Киев: когда может состояться визит

Руслан Иваненко
20 августа 2026, 22:49
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Член Республиканской партии Борис Пинкус высказал предположение, что после визита Уиткоффа в Киев его позиция в отношении Путина может измениться.
Зеленский, Уиткофф
Уиткофф может посетить Киев и после поездки изменить подход к переговорам / коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Кратко:

  • Уиткофф может посетить Киев в День Независимости
  • Пинкус призвал показать ему последствия атак РФ
  • Спецпосланцу также предлагают побывать на передовой

Специальный посланник президента США Утив Виткофф может приехать в Киев на День Независимости Украины. Об этом заявил член Республиканской партии США Борис Пинкус в интервью 24 каналу.

По словам Пинкуса, визит американского представителя в Украину был бы важным, поскольку он смог бы воочию увидеть последствия российской агрессии и оценить ситуацию непосредственно на месте.

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"Уиткофф может уже на этой неделе приехать в Киев, вероятность этого очень высока. Я не хочу сказать, что, побывав там, он воскликнет: "Боже мой, какой ужас!" и развернется, как Лора Лумер, на 180 градусов. Этого не будет. Но очень важно другое. Он увидит то, что убедит его: Украину победить невозможно, её нельзя сломить", - отметил Пинкус.

Он предположил, что во время поездки Уиткоффу могут показать не только последствия российских атак, но и разработки украинских специалистов в сфере новых технологий. Кроме того, Пинкус считает целесообразным организовать для спецпосланника поездку на передовую.

"Пусть он тоже, помимо генералов, которые прекрасно знают, что происходит в Украине и каких достижений она добилась, донесет это до ушей Трампа. Пусть его отвезут на передовую. Помните Штайнмайера, президента Германии, который очень симпатизировал Путину, но после того, как побывал в Киеве, его словно подменили. Многие, побывав в столице и увидев всё собственными глазами, меняют своё представление о том, что происходит", – сказал он.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Пинкус также не исключил, что после Киева Уиткофф снова может отправиться в Москву. В то же время, по его мнению, после возможной поездки в Украину характер его дальнейших переговоров с российской стороной может измениться.

"Я вот недавно был в Вашингтоне, задал вопрос: почему терпят этого Уиткоффа? Ну сколько можно с ним возиться? Обращался в Конгресс, говорил, что он же им не назначен, не утвержден. Оказывается, готовится повестка, приглашение будет для всех. Все рано или поздно будут отчитываться перед Конгрессом о том, что сделали для Америки. Потому что все потери Украины – это потери Америки, мы несем за это ответственность и морально, и материально", – добавил Пинкус.

По его мнению, американским посредникам, в частности Уиткоффу, придется отчитываться перед Конгрессом о своей деятельности.

Трамп рассматривает два сценария завершения войны в Украине – эксперт

Президент США Дональд Трамп может рассматривать два варианта развития событий для завершения российско-украинской войны, а его решение в значительной степени будет зависеть от внутриполитической ситуации в США. Такое мнение высказал глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

По его словам, первый сценарий заключается в совместном давлении со стороны США, Украины и европейских государств на Россию, чтобы заставить Владимира Путина согласиться на переговоры на условиях Киева и его европейских партнеров.

Эксперт отметил, что такой подход был бы приемлем для Украины. В то же время для его реализации Вашингтону и странам Европы пришлось бы усилить экономическое давление на Россию, в частности ограничить ее экспорт нефти и газа.

Второй вариант, по мнению Буряченко, предполагает затяжные переговоры без скорого результата. В таком случае США будут продолжать поддерживать контакты как с Россией, так и с Украиной, демонстрируя избирателям, что Трамп не отказался от обещания положить конец войне.

В то же время реальных шагов по прекращению боевых действий может быть меньше, поскольку приоритет американской администрации сместится на ситуацию на Ближнем Востоке.

Буряченко считает, что окончательный выбор Трампа будет зависеть не только от перспектив реального завершения войны, но и от политических расчетов накануне промежуточных выборов в США.

Война в Украине - новости по теме

Как писал Главред, страна-агрессор Россия 20 августа массированно атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на такие атаки дальнобойными средствами. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

Кроме того, в начале 2026 года Украина рассматривала возможность проведения масштабной операции с использованием дронов с искусственным интеллектом, целью которой должно было стать нарушение работы московских аэропортов. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники, осведомленные о подготовке плана.

Напомним, что в Кремле в очередной раз пытаются выдать террор против украинских городов за якобы "высокоточный удар" по военным объектам, умалчивая о жертвах среди населения и разрушении гражданской инфраструктуры.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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