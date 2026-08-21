Их носят десятки тысяч человек: названы самые распространённые украинские фамилии

Некоторые фамилии очень популярные в отдельных областях.

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Названы популярные фамилии украинцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что означают фамилии Кравченко, Бойчук и Бондаренко

В каких областях эти фамилии встречаются чаще всего

Фамилии украинцев часто связаны с профессиями, названиями местностей и этническими группами. Некоторые из них стали настолько распространенными, что чаще всего их можно встретить в отдельных регионах страны.

Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok рассказала, какие фамилии являются самыми распространёнными в разных областях Украины и откуда они происходят.

видео дня

Какие фамилии наиболее распространены в Украине

Одной из самых распространённых украинских фамилий является Кравченко. По словам блогерши, особенно много людей с этой фамилией проживает в Черниговской и Херсонской областях.

"Ну а в целом в Украине проживает 75 тысяч человек с такой фамилией", - добавила она.

Фамилия Кравченко имеет профессиональное происхождение. Она связана со словом "кравец", то есть названием профессии человека, занимавшегося пошивом одежды.

В Ивано-Франковской области одной из самых распространенных является фамилия Бойчук. Ее происхождение связывают с названием этнографической группы, представители которой населяли горные районы этого региона.

"Оно происходит от названия Бойке. Это горные жители, населявшие этот регион", - отметила автор видео.

В Запорожской и Николаевской областях среди лидеров по распространенности, по словам блогерши, находится фамилия Бондаренко. Ее носят более 88 тысяч человек.

Как и Кравченко, фамилия Бондаренко связана с профессией. Ее основой стало слово "бондар" - название мастера, который работал с деревом и изготавливал различные изделия.

Смотрите видео о распространённых в Украине фамилиях:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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