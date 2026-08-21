Их носят десятки тысяч человек: названы самые распространённые украинские фамилии

Вы узнаете:
- Что означают фамилии Кравченко, Бойчук и Бондаренко
- В каких областях эти фамилии встречаются чаще всего
Фамилии украинцев часто связаны с профессиями, названиями местностей и этническими группами. Некоторые из них стали настолько распространенными, что чаще всего их можно встретить в отдельных регионах страны.
Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok рассказала, какие фамилии являются самыми распространёнными в разных областях Украины и откуда они происходят.
Какие фамилии наиболее распространены в Украине
Одной из самых распространённых украинских фамилий является Кравченко. По словам блогерши, особенно много людей с этой фамилией проживает в Черниговской и Херсонской областях.
"Ну а в целом в Украине проживает 75 тысяч человек с такой фамилией", - добавила она.
Фамилия Кравченко имеет профессиональное происхождение. Она связана со словом "кравец", то есть названием профессии человека, занимавшегося пошивом одежды.
В Ивано-Франковской области одной из самых распространенных является фамилия Бойчук. Ее происхождение связывают с названием этнографической группы, представители которой населяли горные районы этого региона.
"Оно происходит от названия Бойке. Это горные жители, населявшие этот регион", - отметила автор видео.
В Запорожской и Николаевской областях среди лидеров по распространенности, по словам блогерши, находится фамилия Бондаренко. Ее носят более 88 тысяч человек.
Как и Кравченко, фамилия Бондаренко связана с профессией. Ее основой стало слово "бондар" - название мастера, который работал с деревом и изготавливал различные изделия.
Смотрите видео о распространённых в Украине фамилиях:
@mama.v.temi
?А какая у вас фамилия?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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