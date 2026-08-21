Ситуация для армии РФ обостряется: ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта

Аналитики сообщили, что Силы обороны добиваются успехов в Донецкой области.

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ВСУ изменили ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, Третий армейский корпус

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Украинские военные продвигаются в Донецкой области

В Харьковской области Силы обороны ответили на наступление РФ контратакой

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западную часть Водянского, что к югу от Доброполья. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Продвижение украинских сил подтверждают геолокационные видеозаписи от 20 августа. Аналитики отметили, что российские войска также заявили о продвижении на указанном участке фронта, но подтверждений этому нет.

видео дня

Украинские военные провели новые контратаки

Помимо достижений в Донецкой области у Сил обороны есть успехи и в Харьковской области. Там россияне предприняли попытку атаки, но в ответ ВСУ перешли в контратаку.

"Российские войска атаковали в направлении Боровой и Купянска 20 августа, когда украинские войска контратаковали к северу от Купянска, но ISW не обнаружил доказательств продвижения российских войск", - говорится в отчете аналитиков.

Купянск / Инфографика: Главред

Кремль готовится к последнему стратегическому удару этой осенью

Главред писал, что, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, после провала наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Россия готовит ещё один последний стратегический "рывок" на осень-зиму 2026 года.

Эксперт отметил, что Кремль захочет повторить в холодный период какую-то масштабную наступательную операцию - с новыми силами, новыми людьми и, возможно, в новом месте.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска сорвали собственную попытку расширить наступление на севере Сумской области. 17 и 18 августа оккупанты атаковали, но не добились никакого результата, зато украинские подразделения перешли к контратакам.

Накануне стало известно, что Россия может активизировать боевые действия на Черниговском направлении. Для Украины это станет серьезным вызовом, однако Силы обороны готовы к такому сценарию.

Ранее сообщалось, что украинские экипажи беспилотников получили доступ к коммерческой спутниковой съемке практически в режиме реального времени. Теперь Силам обороны стало проще быстро обнаруживать и поражать движущиеся цели.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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