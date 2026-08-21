Слово, которое в СССР было знакомо практически каждому: что такое канифоль

Твердая сосновая смола по-прежнему остается стандартом в области пайки, а более половины мирового объема производства приходится на Китай.

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Что такое канифоль / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Что такое канифоль и для чего она нужна

Какие существуют технологии ее производства

Сколько стоит кусок смолы сегодня

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Канифоль, без которой в СССР не обходилось ни одно соединение проводов, никуда не исчезла с рынка: янтарно-коричневая смола до сих пор продается в магазинах радиодеталей, хозяйственных сетях и на маркетплейсах по цене в несколько десятков гривен за кусок. Несмотря на появление многочисленных синтетических флюсов, она остается рабочим стандартом для всех, кто паяет - от школьника-радиолюбителя до опытного инженера, сообщает Oboz.ua.

Причина такой долговечности - в физике процесса. Канифоль получают из смолы хвойных деревьев, преимущественно сосны: жидкий сок, выделяющийся при повреждении коры, перегоняют с помощью водяного пара, летучие терпены испаряются, а на выходе остается твердое хрупкое вещество желтого или темно-коричневого цвета.

При нагревании она плавится, хорошо смачивает металл и не проводит электрический ток. Именно этот набор свойств сделал её незаменимым флюсом - веществом, которое очищает поверхности металлов от оксидов и жира, чтобы припой мог надёжно схватываться.

Под жалом паяльника смола растворяет оксидную пленку на меди, не вступает в реакцию с металлом и не оставляет агрессивных остатков. Для радиоэлектроники, где критически важно не повредить тонкие детали, это оказалось идеальным сочетанием.

Не только для паяльника: где ещё используют канифоль

Сфера применения смолы давно вышла за пределы мастерской. Музыканты натирают ею смычки струнных инструментов, чтобы волосы лучше сцеплялись со струнами и давали чистый звук.

В промышленности это вещество используется для производства лаков, клеев, смазок и бумаги. Ею также проклеивают книги - и именно она отчасти отвечает за характерный запах свежего издания.

Как производят эту смолу

Существует три способа получения канифоли, и они существенно различаются по качеству и цене. Смоляная - самая старая и самая качественная: натуральную смолу собирают с живых деревьев, перегоняют и получают чистую прозрачную смолу. Экстракционную добывают из старых пней и древесных отходов с помощью растворителей, а таловая является побочным продуктом целлюлозно-бумажного производства и считается самой дешевой технологией.

География производства за последние десятилетия кардинально изменилась. Сегодня крупнейшими производителями в мире являются Китай, Бразилия и Индонезия, причем на долю Китая приходится более половины мирового объема.

В советское время производство было сосредоточено преимущественно в России и Беларуси, где обширные массивы хвойных лесов давали достаточно сырья.

В розничной продаже смолу предлагают кусками весом от 25 до 200 граммов, а также в жидком виде - растворенной в спирте, во флаконе с кисточкой. Второй вариант более удобен для точных работ.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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