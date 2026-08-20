РФ может нанести новый удар по Украине: какие области в зоне риска

Мэр подчеркнул, что новые модели дронов несут значительно больше взрывчатки и быстро достигают города.

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Россия может нанести массированный удар по западным областям Украины / коллаж: Главред, фото: Военная часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Марцинкива:

Разведка предупреждает о возможных ударах по западу Украины

Ивано-Франковск находится в зоне досягаемости ракет и дронов

Жителям области нужно реагировать на каждую тревогу

Страна-агрессор Россия может нанести удары по западным регионам Украины уже в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телерадиокомпании "Вежа".

По его словам, соответствующую информацию получила разведка.

видео дня

"Есть информация, в том числе от разведки, о том, что запад Украины может подвергнуться обстрелам в ближайшие дни", - подчеркнул он.

Глава города отметил, что арсенал, которым сегодня располагает противник, позволяет нанести удары по Ивано-Франковской области.

"Это не только ракеты, но и современные "Шахеды", которые могут очень быстро долететь до Ивано-Франковска. Новые модификации несут очень большое количество взрывчатки", - говорит Марцинкив.

Он призвал жителей областного центра быть максимально внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия планирует расширять применение реактивных дронов

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что РФ планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

По его словам, в настоящее время наиболее активно используется "Герань-3", с которой украинская сторона уже научилась эффективно бороться, однако в будущем возможно появление более скоростных модификаций.

"И они надеются на то, что нам будет сложно справляться с реактивными целями, которые будут летать, например, со скоростью 500 километров в час", - отметил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в четверг, 20 августа, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В результате вражеской атаки в Голосеевском районе возник пожар в бизнес-центре. Погиб один человек, еще двое – пострадали.

Украинский общественный деятель, блогер, волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что Россия хочет лишить украинцев воды и атака на столицу была направлена, в том числе, на это.

В результате российской атаки 19 августа погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковница Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

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О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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