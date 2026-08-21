"Испытания только впереди": Бровди предупредил об усилении атак РФ на мирных жителей

Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что между Украиной и Россией существует "цивилизационная пропасть".

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Бровди предупредил об усилении атак РФ на мирных жителей / Коллаж: Главред

Кратко:

Россия может продолжить усиливать стратегию "наказания гражданских"

Противостояние с РФ Бровди назвал "роковым испытанием на выносливость"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди предупредил украинцев о возможном усилении российских атак по гражданскому населению. Он призвал сохранять бдительность, не поддаваться информационно-психологическим операциям и быть готовыми к новым испытаниям. Об этом Бровди написал в своем Telegram-канале.

По словам командующего СБС, украинские военные продолжают наносить удары по территории России, поражая объекты, связанные с обеспечением и финансированием российской военной машины.

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"Мы в тонусе на фронте, возвращаем боль врагу на болота, и когда молчим – тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности – непростые испытания только впереди", – написал Бровди.

Он отметил, что между Украиной и Россией существует "цивилизационная пропасть", в том числе в отношении к человеческой жизни. По его словам, в ответ на удары Сил обороны РФ прибегает к масштабному террору против украинского населения.

Бровди не исключает, что Россия может продолжить усиливать стратегию "наказания гражданских". В связи с этим он призвал украинцев круглосуточно сохранять осторожность и не игнорировать угрозы.

Отдельно командующий СБС посоветовал не поддаваться воздействию эмоционального информационного контента и ИПСО, а также заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Войну Бровди сравнил с марафоном, на пути которого встречаются серьезные препятствия. Противостояние с Россией он назвал "роковым испытанием на выносливость".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Российские атаки - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 августа Россия атаковала Киев. Целью удара стал объект критической инфраструктуры. Из-за этого у жителей нескольких районов возникли перебои с подачей горячей воды.

Ранее сообщалось, что российские войска днем 20 августа атаковали Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате ударов по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Накануне в результате атаки в Житомире погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковница Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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