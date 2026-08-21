Вместо леса - оживленные дороги: что заставляет диких животных бежать в города

Дезориентированные животные все чаще преодолевают десятки километров и оказываются посреди плотной застройки.

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Взрывы ПВО выгоняют диких животных из лесов в города / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему животные бегут из лесов в городскую застройку

Как взрывы влияют на ориентацию диких животных

Дикие животные все чаще оказываются посреди жилой застройки украинских городов. Работа противовоздушной обороны, взрывы сбитых ракет или ударных дронов, а также пожары вытесняют их из лесных массивов, которые ранее были основным убежищем фауны, сообщает 2+2.

Наиболее чувствительными к мощным ударам оказались именно крупные копытные. Вместо того чтобы искать укрытие в густых зарослях, животные движутся хаотично и преодолевают десятки километров, пока не оказываются на оживленных перекрестках.

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Причина - не голод, а нервный срыв

Зоологи подчеркивают: речь идет не о поиске пищи или новых кормовых угодий, а о мгновенной реакции нервной системы на звуковое давление. О масштабах явления свидетельствует статистика Центра спасения диких животных, который возглавляет Наталья Попова.

"Когда слышны взрывы, бывают такие животные, как, например, лоси, которые от шока просто влетают в города. Они дезориентированы и заходят глубже в город. У нас очень много таких вызовов", - рассказала Попова.

Чем заканчиваются такие "визиты"

Счастливый исход бывает редко. Звери весом в сотни килограммов не распознают искусственных препятствий. Они на полном ходу врезаются в металлические заборы, разбивают витрины магазинов, проваливаются в строительные котлованы или попадают под колеса автомобилей на скоростных трассах.

Дальнейшая судьба таких животных в основном зависит от того, насколько быстро на место прибудут зоозащитники и ветеринары.

Почему дикие животные больше не обходят города стороной – видео:

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