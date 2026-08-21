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Детская головоломка со спичками, которая заставит взрослых задуматься

Мария Николишин
21 августа 2026, 15:15
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Преимущество головоломок в том, что родители могут решать их вместе с детьми.
Детская головоломка со спичками, которая заставит взрослых задуматься
Головоломка со спичками для взрослых и детей / фото: Главред

Головоломки со спичками - это своеобразная тренировка мозга и возможность отвлечься от повседневных дел.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась сложной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 50 секунд.

Детская головоломка со спичками, которая заставит взрослых задуматься
Переставьте две спички / фото: Главред

Головоломки - это не просто развлечение. Они сочетают игру с интеллектуальной тренировкой и могут стать интересным вызовом независимо от возраста, пишет Главред.

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Не спешите сразу искать ответ - внимательно изучите условие и каждую деталь головоломки.

Не ограничивайтесь очевидным вариантом и позвольте себе отойти от привычного способа мышления.

Попробуйте несколько разных вариантов и проверьте каждый из них.

Иногда правильное решение скрывается именно там, на что сначала меньше всего обращаешь внимание.

Если вам удалось решить головоломку - поздравляем! Если же вам не удалось найти решение - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.

Детская головоломка со спичками, которая заставит взрослых задуматься
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "2+3=7". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить одну спичку.

Также вас может заинтересовать супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с мальчиком за партой. Время ограничено - нужно уложиться в 37 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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