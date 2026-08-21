Детская головоломка со спичками, которая заставит взрослых задуматься

Головоломки со спичками - это своеобразная тренировка мозга и возможность отвлечься от повседневных дел.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась сложной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 50 секунд.
Головоломки - это не просто развлечение. Они сочетают игру с интеллектуальной тренировкой и могут стать интересным вызовом независимо от возраста, пишет Главред.
Не спешите сразу искать ответ - внимательно изучите условие и каждую деталь головоломки.
Не ограничивайтесь очевидным вариантом и позвольте себе отойти от привычного способа мышления.
Попробуйте несколько разных вариантов и проверьте каждый из них.
Иногда правильное решение скрывается именно там, на что сначала меньше всего обращаешь внимание.
Если вам удалось решить головоломку - поздравляем! Если же вам не удалось найти решение - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.
Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "2+3=7". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить одну спичку.
Также вас может заинтересовать супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с мальчиком за партой. Время ограничено - нужно уложиться в 37 секунд.
Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:
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Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
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