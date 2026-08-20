Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Виталий Кирсанов
20 августа 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки считаются хорошей тренировкой для мозга: они помогают развивать концентрацию, память и внимательность. Одним из самых популярных вариантов таких заданий являются тесты на поиск отличий.

Правила просты: перед вами две практически одинаковые картинки, однако несколько деталей на них отличаются. Задача - внимательно сравнить изображения и найти все несоответствия.

Как отмечает Jagranjosh, подобные упражнения позволяют тренировать наблюдательность и учат быстрее замечать небольшие детали.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На изображении - мальчик и девочка. На первый взгляд обе картинки кажутся идентичными, но между ними спрятаны три отличия.

Попробуйте обнаружить их все всего за 33 секунды. Изменения могут быть спрятаны в любых элементах изображения - отличаться могут форма, цвет или расположение отдельных деталей.

Не спешите, но и не отвлекайтесь: ограниченное время добавляет заданию сложности. Чтобы успешно пройти этот тест, понадобятся не только внимательность, но и быстрая реакция.

Удалось найти все три отличия?

Если обнаружить все несоответствия не удалось, не расстраивайтесь. Правильный ответ можно проверить ниже и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:48Война
Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

00:10Война
Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Последние новости

05:31

"Волшебный пинок": почему телевизоры в СССР начинали работать лучше после удара

05:02

Стоит ли замачивать орехи перед употреблением: правду знают единицы

04:33

Зачем опытные хозяйки опрыскивают кран уксусом: хитрость против надоедливой проблемы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

03:28

Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
03:00

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающийВидео

Реклама
23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

22:16

РФ уже подняла в небо Ту-160: украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

22:06

Популярная украинская певица беременна в третий раз: что известно

22:05

"Слов на ветер не бросает": Зеленский сказал, чего ждет от Хмары

21:54

В 60 лет принимают за сестру дочери: бабушка раскрыла секрет молодости

21:26

Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадкаВидео

20:58

В российско-украинской войне начинается битва за космос: Forbes раскрыл детали

20:56

Зачем распылять уксус на простыни перед сном: что изменится за ночь

Реклама
20:33

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

20:12

Сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить: цена места в современном бункере

19:56

Верховная Рада может переехать в более безопасное место: депутат раскрыл детали

19:38

Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС

19:10

Зачистка перед фарсом: почему Кремль блокирует любые разговоры о миремнение

19:08

Душевая кабинка заблестит без химии: что делать сразу после купания

18:55

"Я ваш брат": Ричард Гир записал обращение к украинцамВидео

18:48

Украину накроет погодный контраст: где ждать гроз, а где - +34 градуса

18:46

Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

18:07

РФ ударила по зданию полиции в Житомире: есть погибшие и десятки пострадавшихФото

17:58

"Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер

17:53

Кошка вернулась к хозяйке спустя 10 лет и сотворила настоящее чудо

17:38

"Впервые столкнулся с ужасом": Киркоров в Сочи завыл из-за украинских дронов

17:34

Украинская эксперт по бровям Екатерина Сафронова представила авторскую методику психоэстетической гармонизации лица

17:16

Не нужно ждать весны: основные правила пересадки пионов в августе для пышных бутонов

17:12

От варенья до грибов: сколько на самом деле можно хранить консервациюВидео

17:01

Микроволновка засияет за считанные минуты: простая смесь растворяет жирВидео

17:01

Деньги, перемены или хлопоты: что символизирует сон о беременности

16:48

Основная угроза - для Киева и области: россияне готовы нанести очередной удар

16:37

На месте прилета много раненых: Житомир под массированной атакой реактивных дронов

Реклама
16:27

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

16:25

Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами

16:19

Хмара назвал приоритеты Минобороны: что изменится на фронте и в мобилизации

16:19

Белла, Макс или Коко: какие имена для собак остаются популярными уже много лет

16:17

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

16:13

Почему 20 августа нужно избегать конфликтов: какой церковный праздник

15:40

Доллар обвалился, а евро стремительно взлетел вверх: новый курс валют на 20 августа

15:38

Опасно для людей: женщина нашла в подвале "сокровища" своего прадедаВидео

15:29

Шанс на успех: пять знаков зодиака, которым повезет в конце августа

15:06

Новые и редкие имена: как украинцы называют детей во время войны

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять