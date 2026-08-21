Поражён аэродром, поврежден Су-34: Украина провела успешные операции в тылу РФ

За несколько дней украинским военным удалось поразить сразу несколько "жирных" целей.

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Генеральный штаб сообщил о нанесении ударов по важным объектам / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

В Волгоградской области РФ поражен аэродром

На Урале под удар попал один из крупнейших НПЗ РФ

В Астраханской области поврежден Су-34

Силы обороны Украины в ночь на 21 августа нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области страны-агрессора России. Об этом сообщил Генштаб ВС Украины.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется. Но этой ночью аэродром был не единственным пораженным объектом на территории РФ. В Пермском крае под удар Сил обороны попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

видео дня

На территории предприятия зафиксирован пожар. В Генштабе отметили, что этот НПЗ расположен на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий РФ, расположенное в Перми. Проектная мощность завода составляет более 13 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции. Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов - это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал подробности успешных операций СОУ

Этот удар по предприятию, задействованному в обеспечении армии РФ, и атака на аэродром в Волгоградской области подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина продолжает с помощью дальнобойных санкций возвращать последствия войны туда, откуда она пришла.

"Есть результаты и в акватории Чёрного моря. Также имеем подтверждённые результаты предыдущих ударов: на аэродроме "Ахтубинск" повреждён российский самолёт Су-34. Расстояние - около 600 километров от линии фронта. А в Приморско-Ахтарске, почти в 180 километрах, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, которыми россияне наносят удары по нашим людям", - добавил он.

Су-34 / Инфографика: Главред

Какие последствия украинских ударов может ощутить РФ

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, в результате второй волны украинских атак на российские НПЗ в России функционирует всего 28% всех АЗС.

Если будет работать 2% заправок, это будет означать, что российская экономика начнёт задыхаться, ведь без топлива современная экономика не работает. Пусть на военные объекты бензовозами как-то будут подвозить топливо, но всё остальное не может функционировать таким образом.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 21 августа в России было шумно. Административный центр Пермского края атаковали беспилотники. Местные жители в соцсетях сообщили о серии взрывов.

Ранее был поражён нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске Республики Татарстан, где зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Накануне стало известно, что украинские силы в рамках ударной кампании против российской инфраструктуры поразили и вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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