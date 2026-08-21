"Я не понимаю причин": олигарх Ермолаев впервые рассказал о покушении в Монако

Кратко:
- Ермолаев получил тяжелые травмы и перенес несколько операций
- Ермолаев признался, что не представляет, кто мог организовать нападение
Украинский олигарх Вадим Ермолаев, переживший взрыв возле своей квартиры в Монако, впервые подробно рассказал о покушении на него. В интервью CNN он заявил, что до сих пор не знает, кто мог стоять за нападением и каков был его мотив. При этом Ермолаев отверг версии о личной мести, попытке получить его состояние или официальном заказе со стороны украинского государства.
Взрыв прогремел 29 июня возле входа в роскошные апартаменты бизнесмена в Монако. Ермолаев получил тяжелые травмы и перенес несколько операций. Во время нападения рядом с ним находился его партнер, а 13-летний сын также пострадал.
Изначально следствие разыскивало мужчину в черной шляпе, однако спустя несколько дней правоохранители установили личность предполагаемой исполнительницы. Ею оказалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская.
По версии следствия, женщина несколько раз приезжала к дому Ермолаева и следила за ним. В день нападения она якобы оставила возле входа рюкзак со взрывчаткой, после чего скрылась и через несколько европейских стран добралась до Украины.
Однако вскоре после возвращения Березовскую обнаружили мертвой в неглубокой могиле в лесу под Киевом. Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в ее убийстве.
"У меня никогда не было врагов"
В первом интервью после покушения Ермолаев признался, что не представляет, кто мог организовать нападение.
"У меня никогда не было врагов. Я не конфликтный человек. Я всегда старался избегать любых острых конфликтов. Я не понимаю причин", – заявил бизнесмен.
Он также отверг предположение о том, что покушение могли организовать его родственники ради получения наследства.
"Мне это показалось почти смешным", – сказал Ермолаев.
По словам бизнесмена, значительная часть его активов уже оформлена на других членов семьи, поэтому он не видит очевидного мотива для подобного преступления.
Ермолаев также отрицает какую-либо связь с крупной мошеннической сетью, в деле которой фигурирует его старший сын Артур. Тот признал в Эстонии вину в создании телефонной мошеннической схемы. По данным дела, ее жертвами стали жители нескольких европейских стран, а общий ущерб составил около 100 миллионов евро. Ермолаев утверждает, что сам не имеет отношения к этой деятельности.
Ермолаев исключает официальный заказ Украины
Бизнесмен отдельно высказался о версии возможной причастности украинских спецслужб. Среди подозреваемых в убийстве Березовской находится Владислав Реут, который на момент взрыва в Монако служил офицером Главного управления разведки Украины.
Ермолаев заявил, что не допускает возможности официального заказа его убийства украинским государством.
"Я даже не могу себе представить, что такое возможно", – сказал он.
При этом бизнесмен не исключает, что Реут мог действовать самостоятельно, руководствуясь корыстными мотивами. Ермолаев назвал его "гнилым яблоком".
Еще одна версия заключается в том, что Реута и второго подозреваемого – Виталия Жиковича, ранее работавшего в правоохранительных органах, – могли нанять частные лица.
"Установление того, кто это заказал, – вот главный вопрос сегодня", – подчеркнул Ермолаев.
"Она не была главной действующей фигурой"
Говоря о Березовской, которую следствие считает непосредственной исполнительницей нападения, Ермолаев выразил сомнение в том, что именно она была организатором покушения.
"Она не была главной действующей фигурой в этой истории", – заявил бизнесмен.
По его мнению, женщина могла выполнять поручения людей, которые находились за пределами непосредственной операции.
"Я думаю, что она была просто глупой, наивной оперативницей, которой каким-то образом сказали, что она делает что-то важное, что-то грандиозное", – отметил Ермолаев.
Бизнесмен также считает маловероятным, что Березовская могла самостоятельно на протяжении четырех месяцев следить за ним, планировать операцию и организовать нападение в Монако.
Ермолаев предположил, что именно поэтому женщину могли убить после возвращения в Украину – чтобы она не смогла раскрыть следствию имена возможных заказчиков.
"Чтобы Березовская сама следила за мной четыре месяца и сама все это организовала на местах – это нереально", – заявил бизнесмен.
Кто такой Вадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. При его участии были реализованы такие известные проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma и "Призма".
По оценке украинского Forbes, за год до начала полномасштабного вторжения России его состояние составляло около 221 млн долларов. По словам самого Ермолаева, как сообщало Громадское, в 2017 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, объяснив это стремлением иметь международную защиту.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.
Взрыв в Монако - новости по теме
Напомним, ранее следователи в Монако установили обстоятельства нападения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Они подтвердили, что взрыв возле дома украинского олигарха в центре Монако произошел с применением самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
Следствие подозревает украинку в деле о нападении на бизнесмена в Монако.
Как ранее сообщал Главред, под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева. По данным СМИ, женщину застрелили и закопали.
На следующий день подозрение было предъявлено бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ.
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Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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