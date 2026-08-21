Замиокулькас начнет расти как на дрожжах: чем подкормить растение в конце лета

Если замиокулькас почти не пускает новых побегов, в конце лета его можно подкормить.

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Чем подкормить замиокулькас в конце лета / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем подкормить замиокулькас в конце лета

Как часто удобрять замиокулькас

Как правильно вносить удобрения, чтобы не навредить растению

Замиокулькас по праву считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Он может неделями обходиться без ухода, сохраняя свой декоративный вид. Однако, если вы хотите видеть новые побеги и блестящие зеленые листья, стоит позаботиться о регулярной подкормке.

Главред расскажет, чем подкормить замиокулькас в конце лета.

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Когда следует удобрять замиокулькас

Наиболее активно замиокулькас растет с весны до начала осени. В этот период, примерно с апреля по сентябрь, растение следует подкармливать ежемесячно, пишет Deccoria. Такая частота позволяет обеспечить его необходимыми питательными веществами без риска перенасыщения. Осенью подкормки постепенно уменьшают, а зимой полностью прекращают, ведь в это время замиокулькас переходит в состояние покоя и не нуждается в дополнительном питании.

Рекомендуем вносить удобрения после умеренного полива. Это защищает корни от ожогов. Избыток влаги для этого растения опасен, поэтому полив должен быть контролируемым.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Почему не стоит превышать дозу

Замиокулькас лучше переносит недостаток питательных веществ, чем их избыток. Перекормка может привести к засолению почвы, пожелтению листьев и даже гибели растения. Поэтому любое удобрение рекомендуем применять осторожно, соблюдая рекомендуемую частоту.

Три домашних удобрения для быстрого роста

Не обязательно покупать готовые препараты. Есть несколько простых и доступных способов подкормить замиокулькас натуральными средствами:

Мультивитамин . Измельчите одну таблетку и растворите в литре тёплой воды. После остывания используйте 100–200 мл раствора для полива под корень.

. Измельчите одну таблетку и растворите в литре тёплой воды. После остывания используйте 100–200 мл раствора для полива под корень. Свекольная эссенция . Две очищенные свеклы натрите, залейте литром воды и процедите. Полученную жидкость можно использовать в качестве натурального удобрения.

. Две очищенные свеклы натрите, залейте литром воды и процедите. Полученную жидкость можно использовать в качестве натурального удобрения. Банановые кожуры. Нарежьте две кожуры полосками, залейте литром воды и оставьте настаиваться на 1–2 дня. После процеживания полейте растение.

Эти средства следует применять поочередно, не чаще одного раза в месяц в течение вегетационного периода. Они полностью натуральные, безопасные и помогают замеокулькасу расти активнее.

Альтернатива - готовые удобрения

Если вы предпочитаете магазинные средства, выбирайте те, что предназначены для зеленых растений или для суккулентов и кактусов. Используйте половину рекомендованной производителем дозы - этого будет достаточно для замиокулькаса.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за замиокулькасом:

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Об источнике: Deccoria Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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