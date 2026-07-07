В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон: что известно

Несмотря на опасный инцидент, президент Франции провел запланированную встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

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Взрывы в Дамаске возле отеля Макрона / Коллаж: Главред, фото: Telegram-каналы

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В Дамаске прогремели взрывы возле отеля Макрона

В Елисейском дворце заявляют, что взрывов не слышали

Несмотря на инцидент, Макрон встретился с аш-Шараа

Утром 7 июля в сирийской столице Дамаске, недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, прогремели взрывы. Несмотря на опасный инцидент, французский лидер всё же провёл запланированную встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает Reuters.

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В Елисейском дворце утверждают, что сам Макрон взрывов не слышал. По словам французской стороны, звук детонации не донесся до президентского кортежа во время утренних мероприятий.

Подробности инцидента

Очевидцы рассказали, что взрывы прогремели в непосредственной близости от отеля. После этого, по их словам, в небо поднялся столб дыма, а на месте вспыхнул пожар.

Службы безопасности оперативно перекрыли дороги в районе и усилили меры безопасности. На данный момент причины и обстоятельства взрывов остаются неизвестными.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мусорном баке возле отеля Four Seasons. Это произошло прямо на маршруте кортежа президента Франции, который направлялся в Народный дворец на встречу с сирийским коллегой.

Реакция французской делегации

Журналист Reuters из пресс-группы, сопровождавшей Макрона, также не услышал взрыва и не заметил никаких подозрительных маневров во время утренних мероприятий президента. Это согласуется с версией Елисейского дворца о том, что инцидент никак не повлиял на ход визита.

Позже сирийское государственное телевидение сообщило, что Макрон и аш-Шараа встретились в президентском дворце Сирии.

Смотрите видео взрывов в Дамаске возле отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон:

Первый визит Зеленского в Сирию - как он прошел

Как ранее писал Главред, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые официально посетил Сирию, где провел переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. По данным источников, ключевыми темами стали оборона и безопасность в условиях региональной войны.

Зеленский лично подтвердил визит и подчеркнул важность активной дипломатии для мира и экономического взаимодействия, а также анонсировал новые форматы встреч.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и развития, обсудили продовольственную стабильность и вызовы в области энергетики и инфраструктуры. Зеленский подчеркнул готовность Украины делиться опытом и поддерживать сирийское общество.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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