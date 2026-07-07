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Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
7 июля 2026, 11:13
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8 июля избегали купания в открытых водоемах, потому что верили, что вода становится опасной и может принести беду.
Какой церковный праздник 8 июля
Какой церковный праздник 8 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 8 июля
  • Что можно делать 8 июля
  • Что нельзя делать 8 июля

В среду, 8 июля, по православному церковному календарю чтят память святого великомученика Прокопия - одного из первых христианских мучеников, прославившихся непоколебимой верой и стойкостью перед лицом жестоких гонений. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 8 июля

Согласно церковному преданию, Прокопий родился в Иерусалиме в обеспеченной семье и получил хорошее образование. В молодости он поступил на службу в римскую армию, где быстро заслужил уважение благодаря своим воинским качествам, дисциплине и преданности долгу. Долгое время его жизнь ничем не отличалась от судьбы других офицеров Римской империи.

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Переломным моментом стало духовное обращение. По преданию, после пережитого откровения Прокопий принял христианскую веру. Этот шаг означал полный отказ от прежней жизни, поскольку в те времена последователи Христа подвергались жестоким преследованиям со стороны римских властей.

После крещения он не скрывал своих убеждений и открыто исповедовал христианство, несмотря на опасность. Такое решение вызвало недовольство представителей власти и его военного окружения.

Во времена гонений, организованных при императоре Диоклетиане, Прокопия арестовали и доставили на суд в Кесарию Палестинскую. Правитель потребовал, чтобы он отрекся от своей веры и принес жертву языческим богам, однако святой решительно отказался выполнить это требование.

За верность христианству Прокопий подвергся тяжелым пыткам, но даже под жестокими истязаниями не отказался от своих убеждений. Его мужество и духовная стойкость стали примером преданности вере для многих поколений христиан.

Согласно церковному преданию, после продолжительных мучений святой был казнен в Кесарии Палестинской в начале IV века. В христианской традиции его подвиг считается символом победы веры, мужества и духовной силы над страхом и насилием.

Приметы 8 июля

  • Если 8 июля ясная и теплая погода - лето будет долгим и сухим, без резких похолоданий.
  • Обильная роса с утра - к щедрому урожаю и теплой второй половине лета.
  • Сильный ветер в этот день - к переменной погоде в ближайшие недели.

Что нельзя делать 8 июля

8 июля не стоит отправляться в дальние путешествия или браться за новые начинания - они могут быть неудачными. А купания в открытых водоемах в этот день избегали, потому что верили, что вода становится опасной и может принести беду.

Что можно делать 8 июля

В народной традиции этот день называли Прокопов день или Зажинки - именно тогда начинали первую жатву ржи. В древности колосья срезали серпами, а первый собранный сноп торжественно несли в дом и ставили на почетное место в доме - в углу.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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