Серия взрывов в Белгороде: в городе вспыхнул масштабный пожар, исчезли свет и вода

Главное из новости:
- ВБелгороде прогремеласерия взрывов
- Вспыхнул пожар на объекте магистральных газопроводов
- В отдельных районах возникли перебои с электричеством и водой
В ночь на вторник, 7 июля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. После удара в городе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением.
Последствия удара ощущаются сразу в нескольких сферах городской инфраструктуры. Жители отдельных районов остались без электроснабжения, а часть домов - без воды.
Пожар на газотранспортном объекте
Одним из самых заметных последствий атаки стал пожар на объекте, связанном с транспортировкой газа. В результате удара вспыхнул пожар на Белгородском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, сообщает Astra.
ЛВУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Москва", входящий в структуру ПАО "Газпром". Основная задача подразделения - эксплуатация объектов магистральной транспортировки газа на территории Белгородской области и обеспечение поставок природного газа потребителям региона.
Что говорит губернатор
Официальная реакция властей последовала быстро, однако подробностей о масштабах повреждений она не привела. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что город подвергся "массированной ракетной атаке".
По его словам, в результате удара "на одном из объектов произошло возгорание", а в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах "наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением". Конкретный объект, на котором вспыхнул пожар, Шуваев не назвал.
Удары вглубь России - последние новости
Как писал ранее Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. В городе Ярославль начался масштабный пожар.
Напомним, что 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.
Ранее Россия заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.
Накануне Вооруженные Силы Украины нанесли серию успешных и высокоточных ударов по ключевым объектам российских оккупантов, существенно подорвав их логистику и снабжение.
Вас может заинтересовать:
- Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса
- У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: подробности громкого заявления
- Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали о новом дедлайне Путина
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред