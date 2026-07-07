Серия взрывов в Белгороде: в городе вспыхнул масштабный пожар, исчезли свет и вода

После удара в городе отмечаются перебои с электро- и водоснабжением, а на объекте газотранспортной системы вспыхнул пожар.

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Нападение на Белгород 7 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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В Белгороде прогремела серия взрывов

Вспыхнул пожар на объекте магистральных газопроводов

В отдельных районах возникли перебои с электричеством и водой

В ночь на вторник, 7 июля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. После удара в городе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением.

Последствия удара ощущаются сразу в нескольких сферах городской инфраструктуры. Жители отдельных районов остались без электроснабжения, а часть домов - без воды.

Пожар на газотранспортном объекте

Одним из самых заметных последствий атаки стал пожар на объекте, связанном с транспортировкой газа. В результате удара вспыхнул пожар на Белгородском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, сообщает Astra.

ЛВУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Москва", входящий в структуру ПАО "Газпром". Основная задача подразделения - эксплуатация объектов магистральной транспортировки газа на территории Белгородской области и обеспечение поставок природного газа потребителям региона.

Что говорит губернатор

Официальная реакция властей последовала быстро, однако подробностей о масштабах повреждений она не привела. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что город подвергся "массированной ракетной атаке".

По его словам, в результате удара "на одном из объектов произошло возгорание", а в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах "наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением". Конкретный объект, на котором вспыхнул пожар, Шуваев не назвал.

Удары вглубь России - последние новости

Как писал ранее Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. В городе Ярославль начался масштабный пожар.

Напомним, что 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

Ранее Россия заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.

Накануне Вооруженные Силы Украины нанесли серию успешных и высокоточных ударов по ключевым объектам российских оккупантов, существенно подорвав их логистику и снабжение.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

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