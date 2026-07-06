Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну деталь

Под воздействием жары давление в шинах может меняться, поскольку нагретый воздух расширяется.

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Эксперты советуют обращать внимание на давление в шинах / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Под воздействием жары давление в шинах может меняться

Не менее важно следить за уровнем технических жидкостей

Жаркая погода становится серьезным испытанием не только для водителей, но и для автомобилей. При высоких температурах увеличивается нагрузка на основные узлы машины, поэтому вероятность перегрева двигателя, проблем с шинами и других неисправностей заметно возрастает.

Чтобы избежать неприятностей в дороге, стоит заранее проверить техническое состояние автомобиля. Особое внимание следует уделить шинам, пишет Express.

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Под воздействием жары давление в них может меняться, поскольку нагретый воздух расширяется. Если колеса перекачаны или, наоборот, недостаточно накачаны, ухудшается сцепление с дорогой, резина изнашивается быстрее, а риск повреждения шин становится выше. Проверять давление рекомендуется до начала поездки, когда шины еще не нагрелись, ориентируясь на нормы, указанные производителем автомобиля.

Не менее важно следить за уровнем технических жидкостей. В жару двигатель работает в более тяжелых условиях, поэтому нехватка моторного масла или охлаждающей жидкости может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту. Также необходимо контролировать уровень жидкости в бачке стеклоомывателя, поскольку летом на стекле быстро скапливаются пыль, насекомые и пыльца.

В солнечную погоду ухудшить обзор могут яркие блики. Чтобы снизить этот риск, необходимо регулярно очищать лобовое стекло с обеих сторон, своевременно менять изношенные щетки стеклоочистителей и при необходимости пользоваться солнцезащитными очками.

Во время движения следует внимательно следить за показаниями приборной панели. Если загорелись предупреждающие индикаторы, особенно связанные с температурой двигателя или другими важными системами автомобиля, лучше как можно скорее остановиться в безопасном месте и выяснить причину неисправности. Игнорирование таких сигналов может привести к серьезной поломке.

/ Инфографика: Главред

Перед наступлением жаркого сезона также желательно убедиться, что кондиционер работает исправно. Он не только делает поездку более комфортной, но и помогает поддерживать хорошую видимость, предотвращая запотевание стекол при высокой влажности. Если система охлаждает воздух недостаточно эффективно, стоит провести ее обслуживание.

При планировании дальних поездок полезно заранее проверить дорожную ситуацию. Летом трассы и городские дороги становятся более загруженными, а продолжительное пребывание в пробках увеличивает нагрузку на двигатель и тормозную систему. Выбор менее загруженного времени для поездки поможет избежать длительных задержек и снизить риск перегрева автомобиля.

Смотрите видео - способ экономии на топливе:

В представленном видео авторы рассказывают о пяти доступных способах, которые позволяют уменьшить расход топлива без дополнительных затрат. Они объясняют, какие привычки за рулем помогают экономить бензин или дизель, почему важно регулярно контролировать давление в шинах, как лишний груз влияет на потребление топлива и какие еще повседневные факторы способны заметно увеличить расходы на эксплуатацию автомобиля.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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