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Родившиеся в один месяц могут прожить более 100 лет: ученые удивили открытием

Алексей Тесля
7 июля 2026, 02:02
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Авторы работы связывают возможное влияние месяца рождения с условиями, в которых проходила беременность и первые месяцы жизни ребенка.
Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей
Раскрыт неожиданный секрет долгожителей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Время года, в которое родился человек, может быть связано с особенностями здоровья
  • На продолжительность жизни влияют генетическая предрасположенность

Некоторые ученые считают, что время года, в которое родился человек, может быть связано с особенностями здоровья и продолжительностью жизни.

Результаты одного из исследований показали, что люди, появившиеся на свет в конце года, статистически чаще достигают очень преклонного возраста, сообщает Blikk.

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Согласно данным исследования, наиболее высокие показатели долголетия наблюдались у людей, родившихся в декабре. По подсчетам ученых, вероятность дожить до 105 лет у них оказалась примерно на 16% выше по сравнению со средними значениями. Анализ, основанный на информации о более чем миллионе жителей Австрии и Дании, также показал, что рожденные осенью и в начале зимы в среднем живут несколько дольше, чем те, чей день рождения приходится на весенние месяцы.

Исследователи предполагают, что одной из причин такой тенденции может быть несколько более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, родившихся в холодное время года. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что эта особенность не означает отсутствия других рисков. По некоторым данным, у таких людей может чаще встречаться астма и отдельные неврологические нарушения.

Авторы работы связывают возможное влияние месяца рождения с условиями, в которых проходила беременность и первые месяцы жизни ребенка. На развитие организма способны влиять сезонные особенности питания матери, уровень солнечного света, обеспеченность витамином D и распространенность инфекций в разные периоды года. Предполагается, что эти факторы могут оказывать долгосрочное воздействие на состояние здоровья.

При этом исследователи отмечают, что месяц рождения нельзя считать определяющим фактором долголетия. На продолжительность жизни гораздо сильнее влияют генетическая предрасположенность, образ жизни, полноценное питание, регулярная физическая активность, качественный сон, уровень стресса и своевременная медицинская помощь.

Что способствует долгой жизни - секрет ученых

Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что одним из главных факторов долголетия является не борьба с уже развившимися заболеваниями, а их своевременная профилактика. Анализ показал, что среди людей, проживших более 100 лет, случаи инфаркта встречаются значительно реже.

Так, сердечный приступ был зафиксирован примерно у 12,5% долгожителей. В то же время среди людей в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель достигает около 24%, что почти в два раза выше.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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