США перешли на сторону Украины: громкое заявление Макрона по итогам встречи G7

Важное из заявлений Макрона:
- США больше не являются нейтральными посредниками
- Вашингтон оказывает Киеву военную и энергетическую помощь
Соединенные Штаты больше не являются нейтральными посредниками в войне РФ против Украины и поддерживают территориальную целостность Украины.
Вашингтон оказывать Киеву военную и энергетическую помощь, а также рассматривает санкции против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Большая семерка способствовала важному восстановлению сближения наших партнеров в Эвиане, с одной стороны, на уровне Украины, где Соединенные Штаты впервые подтвердили в тексте, что они больше не являются нейтральными посредниками, а вместе с нами поддерживают территориальную целостность Украины, военную и энергетическую поддержку, а также санкции против России", – отметил Макрон во время пресс-конференции на саммите Франция-Италия в городе Антиб.
Участие США в переговорах: мнение эксперта
Политический эксперт Игорь Чаленко, возглавляющий Центр анализа и стратегий, в беседе с Главредом оценил перспективы создания нового переговорного механизма с участием европейских государств без привлечения США. По его мнению, говорить о полном исключении Вашингтона из переговорного процесса пока преждевременно.
Эксперт отметил, что Соединённые Штаты и европейские союзники остаются основными партнёрами Украины в вопросах оборонной помощи и оказывают существенное влияние на международную повестку. Вместе с тем Чаленко считает, что более активное участие Европы может соответствовать и интересам США, особенно на фоне стремления администрации Дональда Трампа усилить ответственность европейских стран за собственную безопасность.
По сообщению Главреда, ранее Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом, в ходе которого они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а разговор длился около 35 минут.
Как сообщалось, Дональд Трамп объяснял, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее желание украинцев и американцев относительно мира.
Напомним, Трамп заявил, что администрация США после урегулирования конфликта вокруг Ирана сосредоточится на прекращении войны в Украине. Американский президент также положительно оценил инициативу прямых переговоров между Зеленским и Путиным.
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О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
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