США перешли на сторону Украины: громкое заявление Макрона по итогам встречи G7

Большая семерка способствовала важному восстановлению сближения партнеров, отметил президент Франции.

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Эммануэль Макрон раскрыл позицию США по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: European Union, Белый дом

Важное из заявлений Макрона:

США больше не являются нейтральными посредниками

Вашингтон оказывает Киеву военную и энергетическую помощь

Соединенные Штаты больше не являются нейтральными посредниками в войне РФ против Украины и поддерживают территориальную целостность Украины.

Вашингтон оказывать Киеву военную и энергетическую помощь, а также рассматривает санкции против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Большая семерка способствовала важному восстановлению сближения наших партнеров в Эвиане, с одной стороны, на уровне Украины, где Соединенные Штаты впервые подтвердили в тексте, что они больше не являются нейтральными посредниками, а вместе с нами поддерживают территориальную целостность Украины, военную и энергетическую поддержку, а также санкции против России", – отметил Макрон во время пресс-конференции на саммите Франция-Италия в городе Антиб.

Участие США в переговорах: мнение эксперта

Политический эксперт Игорь Чаленко, возглавляющий Центр анализа и стратегий, в беседе с Главредом оценил перспективы создания нового переговорного механизма с участием европейских государств без привлечения США. По его мнению, говорить о полном исключении Вашингтона из переговорного процесса пока преждевременно.

Эксперт отметил, что Соединённые Штаты и европейские союзники остаются основными партнёрами Украины в вопросах оборонной помощи и оказывают существенное влияние на международную повестку. Вместе с тем Чаленко считает, что более активное участие Европы может соответствовать и интересам США, особенно на фоне стремления администрации Дональда Трампа усилить ответственность европейских стран за собственную безопасность.

По сообщению Главреда, ранее Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом, в ходе которого они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а разговор длился около 35 минут.

Как сообщалось, Дональд Трамп объяснял, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее желание украинцев и американцев относительно мира.

Напомним, Трамп заявил, что администрация США после урегулирования конфликта вокруг Ирана сосредоточится на прекращении войны в Украине. Американский президент также положительно оценил инициативу прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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