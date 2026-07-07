Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певица

Алена Кюпели
7 июля 2026, 13:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пока что неизвестно, что на самом деле случилось с популярной певицей.
Умерла популярная британская певица
Умерла популярная британская певица / Коллаж Главред, фото Instagram/laurenbennett

Кратко:

  • Чем прославилась певица
  • Что с не случилось

Умерла певица Лорен Беннетт, прославившаяся как одна из вокалисток хита LMFAO "Party Rock Anthem".

Смерть Беннетт была подтверждена в понедельник в заявлении её бывшей группы GRL. Об этом сообщило New York Post.

видео дня

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей любимой Лорен", - говорится в заявлении.

Уроженка Меофама, графство Кент, Англия, Беннетт оставила после себя шестилетнюю дочь - Харлоу - от танцора и актёра фильма "Footloose" Кенни Уормалда.

Певице не было и 40 лет
Певице не было и 40 лет / Скриншот

Последний пост певицы в Instagram был опубликован в феврале, где она выложила кавер на хит Нэнси Синатры "These Boots Were Made for Walkin'".

"Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним в памяти любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила. Её прекрасный дух затронул жизни многих людей, и мы будем очень по ней скучать и всегда будем её любить", - говорится в заявлении.

Песня "Party Rock Anthem" была выпущена в 2011 году. Она шесть недель занимала первое место в чарте Billboard Hot 100 и достигла вершины хит-парадов в 20 разных странах.

О причинах смерти молодой певицы никакой информации не сообщается.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.

Ранее также скандальная украинская блогерша Таня Пренткович, которая угодила в скандал, когда вместе со своим мужем выехала тайком на Мальдивы, а потом и вовсе сбежала с ним жить в Португалию, угодила в очередной скандал, благодаря своему недалекому высказыванию.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лорен Беннет

Лорен Беннет была английской певицей, участницей женских групп Paradiso Girls и G.R.L. Она также сотрудничала с CeeLo Green, Robin Antin, The Pussycat Dolls и LMFAO. Она приняла участие в записи трека последней группы "Party Rock Anthem" в 2011 году, который стал её первым синглом номер один в Великобритании и США. Беннетт также начала сольную карьеру, выпустив синглы "I Wish I Wish" и "Hurricane" в 2011 и 2016 годах соответственно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

13:17Украина
Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

12:54Война
Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

Последние новости

13:34

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

13:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

13:29

СМИ назвали причины, по которым земля почти не подорожала за последние пять лет

13:29

Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

13:17

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
13:13

Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился

13:07

Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певицаВидео

13:05

Излучают невероятную энергию: в какие дни рождаются харизматичные люди

12:54

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

Реклама
12:15

Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

12:14

"Забрать гражданство": в сети жестко опустили сбежавшую блогершу из Украины

12:11

Под Киевом найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако - СМИ

12:00

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

11:53

Упали с неба: на берег выбросило загадочные металлические сферы

11:40

"Теперь всё будет хорошо": на Киевщине мужчина чудом нашёл собаку после атаки РФВидео

11:36

В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон: что известноВидео

11:29

Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

11:20

5 причин обратить внимание на iPhone 17 в 2026 году новости компании

11:13

Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

11:00

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

Реклама
10:48

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

10:42

Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

10:36

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

10:11

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

09:55

РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два городаВидео

09:34

Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

09:31

Путин идет на отчаянные шаги: ISW раскрыл цели Кремля перед саммитом НАТО

09:15

"Требуется максимальная эскалация": Буданов оценил перспективы завершения войны

08:30

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

08:14

"Свыше 430 дронов": в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область

07:07

Серия взрывов в Белгороде: в городе вспыхнул масштабный пожар, исчезли свет и водаВидео

06:40

Кремль готов на перемирие в обмен на выборы президента Украины — Климовскиймнение

05:56

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

05:23

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

04:30

Три знака зодиака могут неожиданно разбогатеть: кому вот-вот повезет

04:09

На 200 лет старше Львова: какое село на Западе Украины стало столицей целого государстваВидео

03:33

Поздравления с Днём семьи — трогательные слова и картинки

02:55

Жара не испортит урожай огурцов: чем подкармливать растения в июле

02:02

Родившиеся в один месяц могут прожить более 100 лет: ученые удивили открытием

00:57

Молодой картофель будет как с грядки: секрет долгого хранения без ростковВидео

Реклама
00:12

"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

06 июля, понедельник
23:32

Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл картыФото

23:16

Сотни ракет и дронов: Жданов назвал вероятные сроки нового удара РФ

22:38

Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктовВидео

22:20

Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну детальВидео

22:00

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

21:59

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:50

"Путин выбирает худший сценарий": Андрусив — о точке невозврата в войнемнение

21:41

Как спасти пересоленный суп: популярный лайфхак оказался мифом

21:30

Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожаяВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять