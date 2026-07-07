Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певица

Пока что неизвестно, что на самом деле случилось с популярной певицей.

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Умерла популярная британская певица / Коллаж Главред, фото Instagram/laurenbennett

Кратко:

Чем прославилась певица

Что с не случилось

Умерла певица Лорен Беннетт, прославившаяся как одна из вокалисток хита LMFAO "Party Rock Anthem".

Смерть Беннетт была подтверждена в понедельник в заявлении её бывшей группы GRL. Об этом сообщило New York Post.

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"С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей любимой Лорен", - говорится в заявлении.

Уроженка Меофама, графство Кент, Англия, Беннетт оставила после себя шестилетнюю дочь - Харлоу - от танцора и актёра фильма "Footloose" Кенни Уормалда.

Певице не было и 40 лет / Скриншот

Последний пост певицы в Instagram был опубликован в феврале, где она выложила кавер на хит Нэнси Синатры "These Boots Were Made for Walkin'".

"Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним в памяти любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила. Её прекрасный дух затронул жизни многих людей, и мы будем очень по ней скучать и всегда будем её любить", - говорится в заявлении.

Песня "Party Rock Anthem" была выпущена в 2011 году. Она шесть недель занимала первое место в чарте Billboard Hot 100 и достигла вершины хит-парадов в 20 разных странах.

О причинах смерти молодой певицы никакой информации не сообщается.

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О персоне: Лорен Беннет Лорен Беннет была английской певицей, участницей женских групп Paradiso Girls и G.R.L. Она также сотрудничала с CeeLo Green, Robin Antin, The Pussycat Dolls и LMFAO. Она приняла участие в записи трека последней группы "Party Rock Anthem" в 2011 году, который стал её первым синглом номер один в Великобритании и США. Беннетт также начала сольную карьеру, выпустив синглы "I Wish I Wish" и "Hurricane" в 2011 и 2016 годах соответственно.

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