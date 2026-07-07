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Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился

Дарья Пшеничник
7 июля 2026, 13:13
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Холод изменяет структуру крахмала и высушивает мякоть, поэтому привычный способ хранения на самом деле ухудшает свежесть выпечки.
Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился
Лучшее место для хранения хлеба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему холодильник портит текстуру хлеба
  • Когда холод всё же полезен для выпечки
  • Как правильно хранить хлеб в течение длительного времени

Хлеб, который, казалось бы, безопаснее хранить в холодильнике, на самом деле быстрее теряет свежесть. Холодный воздух по-другому влияет на крахмал, чем комнатная температура, из-за чего хлеб пересыхает и рассыпается, сообщает mashed.

По данным издания, крахмал в хлебе под воздействием холода быстро теряет влагу, поэтому мякиш становится сухим и крошится уже через короткое время. Если буханка не завернута должным образом, она дополнительно впитывает влагу из холодильника - а это как раз то, чего мы должны были избежать, убирая хлеб от плесени. К тому же выпечка легко впитывает посторонние запахи других продуктов на полке.

Больше всего от холодильника страдают сухие сорта хлеба - белый и хлеб с хрустящей корочкой, например, кисломолочный или багет. Такую выпечку рекомендуют вообще не приближать к холодильной камере.

Когда холодильник всё же подходит

Не для любого хлеба холод одинаково вреден. Плотные, многозерновые и цельнозерновые буханки, склонные к быстрому заплесневению, вполне можно хранить в охлаждённом виде - особенно во влажном или жарком климате.

Главное правило здесь - сохранить естественную влажность хлеба, не давая ему контактировать с конденсатом внутри холодильника. Для этого достаточно плотно завернуть буханку в пищевую пленку.

Как правильно хранить хлеб

Если хлеб в доме съедают быстро, лучше всего хранить его при комнатной температуре. Для этого подойдут хлебница или бумажный пакет - выпечке нужно "дышать".

Выбор упаковки зависит от типа хлеба: ремесленным буханкам бумага помогает сохранить хрустящую корочку, тогда как мягкие сэндвичные сорта лучше оставлять в оригинальной пластиковой упаковке, чтобы они не теряли влажность.

Лучшее место для хранения - сухой, прохладный уголок вдали от прямых солнечных лучей: кладовая, шкаф или угол кухонного стола, не расположенный рядом с тостером или духовкой. Хранить хлеб на самом холодильнике также не стоит - техника выделяет тепло, и это место не самое подходящее для хранения.

Для более длительного хранения лучше всего подходит морозильная камера. Буханку следует нарезать ломтиками, каждый завернуть отдельно в фольгу или пленку, а затем сложить в пластиковый пакет, из которого предварительно выпустить как можно больше воздуха.

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"Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, а также тем, кто находит радость в приготовлении еды. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media, и сейчас материалы издания на различных платформах просматривают 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Эксперты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегментах, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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